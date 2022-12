Hyundai IONIQ 5 2023 rijtest video

De Hyundai IONIQ 5 2023 in deze rijtest video brengt belangrijke veranderingen met zich mee!

Eerlijk is eerlijk. Een modeljaar update voor een auto is niet altijd even spannend. De Hyundai IONIQ 2023 komt echter met een zeer welkome update wat je rijervaring daadwerkelijk prettiger maakt.

Accu voorverwarmen

De 2023 Hyundai IONIQ 5 zoals wij die rijden in de rijtest video is in staat om de accu voor te verwarmen. Dit heet ook wel preconditioneren. Voordat je de elektrische auto aan een snellader hangt worden de batterijen met deze feature van tevoren op temperatuur gebracht. Daardoor kan de auto sneller opladen. In de praktijk betekent dit dat je minder lang bij de snellader staat. Wouter demonstreert de functie in de video.

Omdat de Hyundai IONIQ 5 op het E-GMP-platform staat is de EV in staat om razendsnel te snelladen. Deze aandrijflijn is in staat om 400V- en 800V te laden. In de praktijk komt het er op neer dat je bij een 350 kW lader de accu in 18 minuten van 10 naar 80 procent kan laden. Het maximale snellaadvermogen bedraagt 220 kW.

V2L

Een leuke feature van de Hyundai IONIQ 5 2023 is ondersteuning voor Vehicle-to-Load (V2L) technologie. Daarmee is de EV in staat om andere apparaten, die aangesloten zijn op de auto, van stroom te voorzien. Denk aan een koffiezetapparaat of een elektrische fiets.

Hyundai IONIQ 5 2023 rijtest: dit is er ook nieuw

Het preconditioneren is niet het enige nieuwtje. Zo is de batterijcapaciteit van de 72,6 kWh accu vergroot naar 77,4 kWh. Ook gaat de 2023 Hyundai IONIQ 5 door de magische grens van 500 kilometer WLTP. Daarmee komt het opgegeven rijbereik uit op 507 kilometer.

In een later stadium komt de IONIQ 5 ook verkrijgbaar met cameraspiegels. Aan de hand van OLED-schermen in het interieur kun je zien wat er naast de auto gebeurd. Het principe doet een beetje denken aan de Audi e-tron.

IONIQ 5 N

De EV is er dus met een 77,4 kWh accupakket, maar er is ook een instapper met een 58 kWh accupakket vanaf 46.795 euro. Later volgt er nog een topmodel met serieuze pk’s, de Hyundai IONIQ 5 N. De instapper levert 170 pk, het model met de grotere batterij is goed voor 217 pk en sprint in 5,1 seconden naar de honderd.

Verder brengt de modeljaar update adaptieve schokdemping naar de Hyundai IONIQ 5. De ophanging is daardoor nog beter in staat om je onder andere comfortabeler over drempels te laten rijden.