Deze Audi S6 heeft 2 cilinders meer dan je denkt

Deze S6 heeft geen engine swap ondergaan, maar toch ligt er een V10 onder de kap. Rara, hoe kan dat?

Inmiddels weten we niet beter of autofabrikanten zijn druk bezig met downsizing en elektrificatie. Daarom is het haast ondenkbaar dat autofabrikanten zo’n vijftien jaar geleden nog aan ‘upsizing’ deden. Zowel de M5 als de RS6 kregen een dikke V10. En Audi bewaarde die niet alleen voor de topversie: de S6 kreeg óók een V10.

Dit was maar van korte duur, want de S6 en RS6 van de C7-generatie hadden gewoon weer een V8. Maar wat schetst onze verbazing? Op Marktplaats vonden we een S6 C7 met een 5,2 liter V10. Hoe kan dat?

Je zou zeggen dat deze S6 een engine swap heeft ondergaan, maar hier is iets anders aan de hand. Deze auto heeft geen engine swap gehad, maar een nose swap. Als je bedrogen was door de eerste foto, kom je er bij de andere foto’s al vrij snel achter dat het om een S6 C6 gaat.

Zoals de verkoper zelf ook aangeeft is de originele neus vervangen door die van een nieuwere S6. Daar kun je natuurlijk van alles van vinden, maar het lijkt best aardig gedaan te zijn. Volgens de advertentie is het overigens een neus uit 2018, wat niet helemaal lijkt te kloppen. De koplampen zijn in ieder geval die van de pre-facelift.

Onder de motorkap is niks veranderd, dus dat betekent dat hier een machtige 5,2 liter V10 te vinden is. Dit blok is groter dan alles wat ooit in de RS6 heeft gelegen, want die had de geblazen 5,0 liter V10. Die was natuurlijk krachtiger, maar 435 pk en 540 Nm is ook niet verkeerd. Zeker niet voor een auto die 17 jaar oud is.

Dat maakt het ook meteen een youngtimer. Dit is dus een unieke kans om een youngtimer te rijden die er niet uitziet als een youngtimer. Niet van de voorkant in ieder geval. Er staat 190.000 km op de teller en hij kan voor €9.900 van jou zijn. Of je kunt een bod uitbrengen op Marktplaats, dat mag ook.

Met dank aan Riduan voor de tip!