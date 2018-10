Hyundai i30 N Option is dikker dan een Golf GTI Clubsport

Wat. Een. Dikke. Hot. Hot. Hatch.

Hyundai manoeuvreert momenteel met een dikke middelvinger door hot hatch-land. De i30 N was al een verrassende nieuwkomer in het druk bevochten segment en het merk doet er nu een schepje bovenop, met de i30 N ‘N Option’.

Aan de hand van officiële N-accessoires kun je een i30 N flink aanpakken. De mogelijkheden gaan behoorlijk ver, zo laat deze show car in Parijs zien. Voor het exterieur en interieur zijn er 25 verschillende individualiseringsopties beschikbaar. Geen harde plastics, maar het echte spul. Denk aan een carbon achterspoiler, een carbon motorkap of sportieve kuipstoelen. Ook is het mogelijk om de i30 N met semi-slicks te krijgen en zijn er velgen in een formaat tot 20-inch.

Het interieur is een combinatie van carbon en alcantara. Schrijf ik nog steeds een artikel over een Hyundai? Al dat lekkers gaat ongetwijfeld een bom duiten kosten, maar de hot hatch liefhebber heeft weer wat om voor te sparen.