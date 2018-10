De nieuwe Mercedes B-klasse is officieel

Met deze B-klasse neemt Mercedes definitief afscheid van het oude imago. Is de B-klasse een auto geworden waar je voortaan gezien in wil worden?

De eerste twee generaties Mercedes A-klasse waren niet moeders mooiste. In vergelijking met de rest van het gamma was de hatchback een buitenbeentje. Mercedes maakte dit goed met de komst van de W176 in 2012. Niet langer was de A-klasse een lullig model, maar werd de auto een ‘échte Mercedes’ en kon je met de auto gezien worden. De Duitse autofabrikant heeft hetzelfde gedaan met de B-klasse. Het lullige is eraf en de nieuwe B is een aardige people carrier geworden.

De hatchback heeft een langere wielbasis (2,729 mm) met een kortere overhang. Dit resulteert in meer hoofd- en beenruimte voor inzittenden. Het front doet wat denken aan de huidige A– en CLS-klasse, alleen heeft Mercedes de lijnen minder scherp getekend. Zo laat het merk zien dat de B-klasse de ‘brave’ variant is op de A-klasse. Keuze voor de velgen beginnen qua grootte met 16-inch. Optioneel kun je tot 19-inch krijgen onder je B-klasse.

Het interieur komt sterk overeen met de binnenzijde van de A. Het MBUX-systeem met twee schermen maakt zijn intrede en de B-klasse is qua interieur voortaan in lijn met de andere modellen van Mercedes. Er is 455 liter bagageruimte. De achterbank is verschuifbaar, wat resulteert in meer ruimte (705 liter). Wie nog meer ruimte nodig heeft kan de achterbank neerklappen. Er komt dan 1.540 liter aan ruimte vrij.

Met de marktintroductie is de nieuwe B-klasse leverbaar met twee benzine- en drie dieselmotoren. Qua benzinemotoren zijn er de B 180 met 136 pk en de B 200 met 163 pk. Dieselen doe je met de B 180d (116 pk) B 200d (150 pk) en B 220d (190 pk). De nieuwe B-klasse komt niet met een handbak op de markt. De benzinemotoren en de minst krachtige diesel komen met een 7-DCT. De rest krijgt een 8G-DCT. Standaard levert Mercedes de B-klasse met een 43-liter tank. Er komt een optie om deze te vergroten naar 51 liter.

De verkoop start op 3 december. De eerste leveringen zijn vanaf februari 2019. Bewegende beelden van deze nieuwe B-klasse zie je op autojunk.nl.