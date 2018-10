Deze Pininfarina-schoonheden hebben een naam

Overduidelijk vergeten om een Prisma naamwoordenboekje te kopen.

Enkele weken geleden kon je voor het eerst kennis maken met het nieuwe Vietnamese merk VinFast. Dit favoriete merk van @autoblogger komt de wereld verblijden twee nieuwe modellen. Er is nu meer bekend over de behoorlijk geslaagde voitures.

Dat ze geslaagd zijn komt mede dankzij het feit dat Pininfarina zich mocht bemoeien met het ontwerp van de auto’s. Er komen twee modellen: een SUV en een sedan. Beide zijn gisteravond gepresenteerd in Parijs, op de vooravond van de autshow. David Beckham mocht ook even komen opdraven.

De vorige keer konden vooral melden dat er een tweetal modellen kwamen, maar nu hebben we ook de namen. We beginnen met de VinFast Lux A2.0. Dit is de sedan. Zoals de naam al suggereert heeft deze auto een 2.0 motor onder de kap. Net als het uiterlijk komt de motor ons bekend voor. Het is immers de N20-motor van BMW. De viercilinder turbomotor levert naar wens 175 of 227 pk. In beide gevallen zijn ze gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF. Naar keuze kan de Lux A2.0 voorzien worden van achterwielaandrijving of vierwielaandrijving.

Het tweede model is de VinFast Lux AS2.0. Ondanks het subtiele verschil van een enkele ‘S’ is dit een compleet andere auto qua uiterlijk. Dit is namelijk de SUV achtige. Ook bij de Lux AS2.0 is er keuze uit twee varianten van de BMW motor. Onduidelijk is of deze standaard vierwielaandrijving heeft.

Het is duidelijk dat VinFast waanzinnig serieus is, flauwe grappen over loempia’s zullen binnenkort verleden tijd zijn. Dit Vietnamese merk moeten we zéér serieus nemen. Het is VinFast alles aangelegen om zo snel mogelijk een voet aan de grond te krijgen. Ze hebben grote namen weggekocht bij General Motors die het merk moeten gaan leiden. Daarnaast werk VinFast samen met grote toeleveranciers als Magna, Siemens en Bosch.