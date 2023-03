Hyundai doet wat VVD niet kan

Hyundai doet het beter dan de VVD: ze houden de middenklasse bij elkaar.

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de middenklasse flink aan het uitdunnen is. Althans, op automobiel vlak. Vroeger waren de A, B, C en D-segmenten enorm groot. Tegenwoordig ligt dat iets anders. Iedereen wil graag sportief en avontuurlijk overkomen met een crossover. Geen enkel probleem, ware het niet dat veel merken geen auto voor Jan Modaal maken.

Het A-segment is flink uitgedund en ook het B-segment wordt kleiner. Zo krijgen de Ford Fiesta en Audi A1 geen opvolger. Er is simpelweg te weinig geld te verdienen. De marges in dit segment zijn vrij klein.

Hyundai houdt middenklasse overeind

Dan is de EU ook nog eens druk aan het uitoefenen met zeer strenge uitstootnormen en verplichte attributen die er allemaal op moet. Het valt te prijzen dat auto’s schoner worden, maar het zorgt er vooral voor dat intrinsiek zuinige hatchbacks niet meer winstgevend zijn. Dit terwijl je bij een dure SUV makkelijk een elektrische omweg kunt vinden om een V8 door de WLTP te loodsen.

Maar gelukkig zijn de Zuid-Koreanen van Hyundai er nog. Dat merk is nu nog actief met de i10, i20 en i30. Ondanks dat dit segment onder druk staat, is Hyundai voornemens erin actief te blijven. Dat bevestigt Michael Cole (CEO van Hyundai Europe) aan Autocar. De huidige modellen zullen er nog eventjes blijven. Dat niet alleen: er komt ook een volgende generatie van de i10, i20 en i30.

N-modellen

Dat betekent wel dat Hyundai moet inzetten op elektrificering. Bij de klasse van de i30 komt dat al veel voor. We zijn erg benieuwd hoe Hyundai de i10 kan laten voldoen aan Euro 7-normen én de prijs interessant kan houden.

Wel moeten we afscheid nemen van de Hyundai i30N. De opvolger is eveneens bevestigd. Er komt een i30 N hatchback en een Elantra N (de sedan-versie). Alleen is dit wel voor markten buiten Europa vanwege uitstootnormen.

