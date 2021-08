Hyundai Ioniq 5 robottaxi heeft menselijke helpdesk

Met de Hyundai Ioniq 5 Robottaxi heb je dus altijd mogelijk gezellige aanspraak. Ook niet verkeerd, nietwaar?

Soms zijn er van die auto’s die zorgen voor een complete ommekeer. Denk aan de Peugeot 205, Porsche Boxster of de Aston Martin DB7. Maar in al die gevallen was dat omdat het niet goed ging met een fabrikant. De Hyundai Ioniq 5 is de eerste auto die het compleet anders doet. Hyundai doet het namelijk beter dan ooit en tóch is de Ioniq 5 een enorme ommezwaai.

Qua styling, kwaliteit, prijs en bruikbaarheid is het bijna een unieke propositite. De Ioniq 5 kan nog wat anders doen: mensen aanspreken die normaliter niet zoveel met auto’s hebben. Die zien niet het verschil tussen een Mercedes EQC en GLC, maar wel dat ze de Ioniq 5 gaaf vinden. Een beetje het Tesla van Hyundai, dus.

Autonoom

Met de komst van de Hyundai Ioniq 5 robottaxi moesten we sowieso een beetje denken aan Tesla. Want zoals de naam al een beetje weggeeft is het een zelf rijdende taxi. Dat zelf rijden is een paradepaardje van Tesla, maar ook andere fabrikanten zijn ermee bezig, zoals Hyundai in dit geval. In het geval van dit project gaat het om een samenwerking met bedrijven als Motional en Lyft. Met deze auto is niveau 4 van autonoom rijden mogelijk.

Volgens Hyundai en Motional kun je met elektrificatie en autonomie al het transport veiliger, duurzamer en slimmer maken. De Hyundai Ioniq 5 robottaxi zal al in 2023 zijn eerste meters gaan maken met het vervoer van passagiers. Hyundai hoopt mede met deze actie te zorgen dat de wetgeving en ontwikkelingen omtrent autonoom rijden in versneld proces terechtkomen.

Hyundai Ioniq 5 Robottaxi

De Hyundai Ioniq 5 robottaxi is voorzien van RVA. Die afkorting staat voor Remote Vehicle Assistance. Alle functies zoals remmen, navigatie, vermogen en besturing zijn weliswaar geoptimaliseerd, maar soms heb je toch menselijk inzicht nodig. Denk aan ongevallen, een vloed, spontane wegopbreking of andere ‘verstoring’ van de rit. Het RVA is in principe een persoon op de helpdesk die de auto nieuwe voorziet van een nieuwe routeplanning. Dus altijd heb je een persoon nodig. Ook met autonoom rijden.

De Hyundai Ioniq 5 robottaxi zal zijn publieksdebuut maken op de IAA 2021 in München van 7 tot 12 september.