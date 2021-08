Elektrische Solterra moet Subaru gaan redden

Tenminste, hier in Europa heeft Subaru met de Solterra wellicht goud in handen en gaan we weer eens Subaru’s zien op de wegen.

Een tijdje geleden had Subaru hun toekomstplannen op straat laten liggen. Daardoor wisten we al voortijdig wat de plannen waren voor het merk dat in Nederland weinig scoort. Nieuwe Foresters en Legacy’s begrijpen we allemaal, maar ook dat er een auto komt die nog wel eens interessant zou kunnen worden. Een EV.

Elektrische Subaru

We wisten al een paar dingen over de eerste elektrische Subaru. Namelijk dat het een crossover zou worden (duh) en dat ‘ie tegen 2022 op de markt komt. Later werd ook nog bekend dat hij op het e-TNGA-platform zou komen te staan. Het Toyota New Global Architecture. Vreemd: een Subaru op een Toyota-platform. Nog vreemder is dat Subaru zelf zegt dat het om het e-Subaru Global Platform gaat. Komen we zo even op terug.

Subaru Solterra

Eerst even wat Subaru deelt over deze aankomende crossover. Ten eerste dat de naam Subaru Solterra is gekozen. En er is een website waar je het nieuws over deze gloednieuwe elektrische Subaru crossover kunt vinden. Oh ja, en een galerij teasers waar we het even over moeten hebben.

Slap

De teasers voor de Subaru Solterra zijn namelijk een beetje slap. Nee, we snappen dat een teaser precies genoeg moet onthullen en geen centimeter meer, wat de meeste afbeeldingen ook doen.

Waarom ze dan toch slap zijn heeft twee redenen. Ten eerste dat de afbeelding die wij boven het artikel hebben gezet al meer dan genoeg onthult als je een beetje handig bent in een knip- en plakprogramma. Oké, de proporties zijn een beetje gebold, maar dít is de Subaru Solterra.

Toyota bZ4X

Reden twee is dat het Toyota e-TNGA platform gebruikt wordt voor de Solterra en zoals wij eerder al hebben geschreven: Subaru en Toyota gaan samenwerken. Enige nadeel is dat Subaru nog geheimzinnig doet over de Solterra, terwijl Toyota hun bZ4X op dit platform al heeft onthuld. De teasers onthullen precies genoeg om te weten dat de Toyota-logo’s plaats moeten maken voor een Subaru logo en je hebt de Solterra.

Ruige randjes

Oké, de Subaru Solterra wordt niet honderd procent als de bZ4X. Er lijken nog wat ruige randjes van de bZ4X af gehaald te worden – het is officieel nog een concept. De bZ4X heeft bijvoorbeeld een Tesla-esque ‘yolk’ in plaats van een stuurwiel.

Subaru heeft al wel een redelijk volledige foto van de binnenkant van de Solterra en er zit een gewoon, rond stuurwiel in. De knopjes in de middenconsole en het grote touchscreen blijven wel.

Zoals gezegd kun je dus los met de Solterra vanaf pak ‘m beet 2022. Subaru noemt dat jaar ook, maar niks specifieker. Even geduld a.u.b.