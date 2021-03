Amerikaanse consumentenbond is bang voor Tesla - Autoblog.nl

De Amerikaanse consumentenbond heeft wederom een appeltje te schillen met Tesla.

Nee, een gelukkig huwelijk is het niet, dat tussen Tesla en Consumer Reports (CR). Toen de organisatie een Model S testte, weigerde de elektrische deurklink dienst. Tesla vond het niet leuk dat hier een big deal van werd gemaakt. De Model S had eerder van CR namelijk nog een aanbeveling gekregen, maar die werd pardoes ingetrokken. Sindsdien reageert de EV bouwer als een gebeten hond op alle (semi-)negatieve uitingen van CR op het merk.

Dat houdt de kwaliteitspublicatie op haar beurt echter niet tegen om Tesla keihard neer te blijven sabelen. Eind vorig jaar liet het Tesla nog als 25ste eindigen op een lijstje van de meest betrouwbare automerken. Klinkt misschien nog niet eens zo slecht, maar op het lijstje stonden slechts 26 merken.

Privacy

Inmiddels heeft CR de volgende doorn in het oog gevonden. Of eigenlijk moeten zeggen camera op het oog gevonden. In navolging van China, heeft CR namelijk wat privacybezwaren bij de camera’s in Tesla’s. In dit geval gaat het in het bijzonder om het kleine cameraatje op de ‘stilt’ van de binnenspiegel. Normaal gesproken staat dit oogje uit. Je kan het als bestuurder zelf aanzetten, maar cruciaal is dat Tesla het ook op afstand aan kan zetten en dan beelden kan opnemen.

Big Tesla is watching you

Elon Musk heeft eerder gezegd dat de camera vast geïnstalleerd is voor wanneer Tesla’s autonome software rijp is om taxiritten te maken. Afgelopen week echter, zei de Muskias dat beelden van deze camera nu ook al gebruikt worden voor onderzoek naar deze zelfrijdende technologie. CR is niet onder de indruk van deze Big Tesla is watching you privacyschending. Het raadt mensen dan ook aan de camera af te plakken. Daar zijn zelfs al aftermarket ‘schuifjes’ voor op de markt.

Een puik advies van CR, of mag Musk van jou alles zien wat je in je Tesla uitspookt terwijl je naar een foto van de grote man zelf staart? Laat het weten, in de comments!