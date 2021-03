Ian Callum komt met hypercar met F1-motor! - Autoblog.nl

Althans, Ian Callum mag mee werken aan een hypercar met F1-motor.

Een van de grootste designhelden van de moderne autohistorie moet wel Ian Callum zijn. De Britse designergoeroe heeft nauwelijks een mispeer gemaakt. Dat is bijzonder knap. Mooie auto’s ontwerpen is namelijk bijzonder lastig. Niet zozeer omdat we niet weten wat mooi is, maar een ontwerp moet aan enorm veel eisen voldoen. Mooi is slechts bijzaak, temeer een fraaie auto geen garantie is voor succes.

Na periodes bij Jaguar en Aston Martin is Callum een tijdje geleden voor zichzelf begonnen. Collega @RubenPriest wist vorige maand nog te melden dat Ian Callum met een nieuwe automerk bezig is, ‘Ava‘. Daar komt nu een nieuw project bij: Kincsem.

Kincsem

Nu is het niet zo dat Callum directeur wordt voor al deze nieuwe merken. Bij Ava werd zijn designbureau ingehuurd door Peter Brock en met Kincsem is dat niet anders. Daar werd Callum’s bureau ook ingehuurd. Ditmaal gaat het om een hypercar met Formule 1-techniek.

De Kincsem Hyper-GT moet in gelimiteerde oplage gebouwd gaan worden. Slechts 54 stuks zullen de fabriekspoorten in Engeland verlaten. Dat ’54’ is niet toevallig. Kincsem is vernoemd naar het klaarblijkelijk legendarische racepaard uit 1870. Het Hongaarse paard verscheen aan 54 starts en won 54 races. De Hamilton onder paardjes, zeg maar.

Formule 1 motor

Het is de bedoeling dat de auto een daadwerkelijke Formule 1-motor gaat krijgen. Dus echt met een V6 turbo en elektromotor. Er gaan geruchten dat het ontwerp c.q. het idee van de Jaguar CX-75 gebruikt gaan worden. De eerste exemplaren moeten afgeleverd worden in 2023.











Uiteraard is er ook slecht nieuws, want dit hypercarmerk heeft nu al aangegeven dat er ook een SUV aan zit te komen. Dus nog voordat we het als een puristisch hypermerk kunnen bestempelen, zullen ze hun ziel al gaan verkopen aan de SUV-duivel! Als doekje voor het bloeden maakt deze SUV gebruik van dezelfde aandrijflijn.

