Netflix geld voor de F1 wordt ontzettend oneerlijk verdeeld - Autoblog.nl

Zoals altijd in de F1, zijn sommigen net iets gelijker dan anderen. Ook het geld dat Netflix aan de sport betaald om hun documentaire te mogen schieten wordt oneerlijk verdeeld.

Sinds dit weekend kunnen F1 fans weer genieten van een nieuw seizoen van Drive to Survive, de docuserie van Netflix. Het is alweer het derde seizoen in de serie, die een van de manieren van Liberty Media vormt om de F1 meer in de spotlights te zetten. Daarmee hoopt de Amerikaanse rechtenhouder van de sport meer fans te bereiken en warm te maken voor de sport.

Drive to Survive

Het eerste seizoen van Drive to Survive draaide grotendeels om de beslissing die Daniel Ricciardo tijdens het seizoen van 2019 maakte om Red Bull te verlaten. Ricciardo was na zijn winst in de Grand Prix van Monaco dat jaar even de hottest property op de grid. Het tweede seizoen maakte van Haas F1 teambaas Günther Steiner een held. De hilarische manier waarop de Italiaan de schermutselingen tussen zijn twee coureurs managede was hilarisch om te volgen.

Netflix curse

Maar ja, tegelijkertijd viel het wel op dat ‘de grote teams’ niet of nauwelijks behandeld werden in de serie. Dat lag niet aan Netflix zelf, maar wel aan die teams. Mercedes en Ferrari vonden het namelijk niet zo chill om hun deuren te openen voor Netflix. Ferrari deed dat dus maar überhaupt niet. De enkele keren dat Mercedes het wel deed, ging het vaak helemaal mis voor Das Haus dat weekend. Zo had men het daar zelfs over een Netflix-curse.

Geld verdwijnt in de grote pot

Enfin, Red Bull en de wat kleinere teams moesten de serie dus dragen. Des te wranger is het dat zij niet maximaal profiteren van de opbrengst. Zoals Motorsport-Total bericht, zijn het namelijk toch juist de topteams die de inkomsten opstrijken. Dat zit zo: Netflix heeft geen aparte deals met de teams, maar een deal met Liberty Media. Liberty Media op haar beurt, verdeelt vervolgens alle gelden die binnenkomen onder de teams.

Kleine teams ergeren zich aan verdeelsleutel

Dit heeft tot gevolg dat juist een team als Ferrari, dat inmiddels met frisse tegenzin een beetje meedoet, ongeveer een miljoen vangt. Kleinere teams als het veel in beeld komende Alpha Tauri en Haas F1 daarentegen, krijgen slechts een tonnetje of twee-en-een-half. Alpha Tauri’s French Toast ergert zich groen geel:

Als je kijkt naar wat Netflix van ons krijgt, dan betaalt Netflix daar maar heel weinig voor. Ik heb voor het eerste seizoen tien uur vrijgemaakt om met ze te praten. Vervolgens kwam ik haast niet in beeld. Dat ik niet in beeld kom is me overigens om het even, maar onze sponsoren kwamen dus ook niet in beeld. Dat heeft me wel geïrriteerd. Franz Tost, marketing maven

Günter valt Franz bij

Günther is het ergens wel eens met Franz. Hij stelt voor dat teams maar betaald moeten worden naar rato van hoeveel ze in beeld zijn. De vaak vloekende Italiaan legt zich er echter bij neer dat de F1 niet zo werkt, zelfs niet na de invoering van het budget cap:

Ik ben het ergens wel eens met de kritiek. Ik vind dat we maar betaald moeten worden op basis van hoeveel we in beeld in zijn. Maar ja, zo werkt de F1 niet, dat weet je van te voren. Als je dat niet doet, is het niet de plaats voor jou. Günther Steiner, Italiaan

Waarvan akte.