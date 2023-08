Iedereen gaat op vakantie met een caravan of camper!

De zomervakantie is nog niet afgelopen, wat wel opvalt is dat veel mensen op vakantie gaan met een caravan of camper.

Op vakantie gaan begint met de voorpret. Je reis uitstippelen, het daadwerkelijk boeken, je koffer inpakken, de reis er naar toe en ga zo maar door. Als je met een caravan of camper gaat duurt dat nog langer. Je moet namelijk het gevaarte van de stalling halen, schoonmaken, inpakken. Om maar wat te noemen. Maar we nemen het voor lief: in de afgelopen vijf jaar is het aantal caravans en campers met 21 procent toegenomen lezen we in de Telegraaf.

Op vakantie met de caravan of camper

Vroeger had het een slecht imago. Beetje armoedig om met zo’n ding op vakantie te gaan, tegenwoordig is dat wel anders. De sleurhutten zijn luxe en van alle gemakken voorzien. Iedereen zou er dus wel eentje willen hebben. Nou ja, bijna iedereen dan want sommige vakantiegangers zweren nog bij all inclusive vliegvakanties.

Nieuwe cijfers van de Europese koepel van caravan- en camperfabrikanten (ECF) laten zien dat er afgelopen vijf jaar 1,1 miljoen stuks bij zijn gekomen. In Europa hé. Onze mede-Europanen zijn dus ook steeds meer te porren om op een camping te staan.

Cijfers

In 2022 waren er op ons continent 6,3 miljoen caravans en campers. Vijf jaar eerder waren dit er nog maar 5,2 miljoen. Een behoorlijke stijging dus. De verhouding tussen caravans en campers is 56 tegen 44 procent. De camper is aan behoorlijke opmars bezig, je ziet ze daarom steeds meer op de camping.

Wij Nederlanders zijn toch meer fan van de caravan. Ja, de camper maakt ook bij ons een opmars mee maar de caravan blijft duidelijk favoriet. In ons land zijn er 424.000 caravans en 180.000 campers.

Populair

Ik begrijp het wel. Zeker met kinderen is kamperen ideaal. Je neemt je eigen zooi mee en zet je eigen hutje in een mooi land neer. Kids hebben zo vriendjes gemaakt en daarom kan jij eindelijk dat boek uitlezen. Dat zegt Leo Diepemaat van de Nederlandse brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI) ook: mensen willen zelf bepalen en helemaal vrij zijn om hun vakantie te vieren. De groei kreeg ook een duwtje tijdens de coronapandemie. Toen wilde iedereen weg, ongeacht hoe.

En veel mensen bevalt het goed en blijven daarom kamperen. Caravans en campers verkopen nog steeds goed, maar de markt is wel wat afgekoeld. Tevens staan de campings ramvol en moet je op tijd zijn om je plekje te reserveren. Maar ach, dat hoort toch bij de voorpret. Tip: reserveer zo snel mogelijk je plek. Misschien zelfs direct na je vakantie, zo heb je nog wat kiezen.

Foto: dikke Mercedes GLS600 Maybach met sleurhut, gespot door @jeroen797