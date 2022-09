Eindelijk een goede caravan voor je elektrische auto

The Boulder van Colorado Teardrops is een gestroomlijnde caravan voor de elektrische auto.

Een sleurhut achter je EV hangen is geen eenvoudige opgave. Ten eerste moet je goed kijken of het wel mag, gezien het lage trekgewicht van veel EV’s. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je actieradius instort. Want zo’n huis op wielen trekken heeft nu eenmaal draconische gevolgen voor het rijbereik.

Dan helpt het als zo’n caravan een beetje slim ontworpen is. Met een aerodynamisch design heeft dit een beter effect op de actieradius. Maak in dit geval kennis met The Boulder van Colorado Teardrops. Deze caravan is speciaal ontworpen om achter je elektrische auto te hangen.

De caravan is uitgerust met een eigen accupakket van 75 kWh. Daarmee is The Boulder in staat om je elektrische auto een stukje op te laden. In 10 minuten kan er 160 kilometer rijbereik bij worden geladen. De batterij van de caravan tot 80 procent laden moet maximaal 80 minuten in beslag nemen. Het accupakket zit verstopt in de bodem van de caravan.

Daarmee kan de verloren actieradius van je elektrische auto door het trekken van een caravan enigszins gecompenseerd worden. De caravan weegt net geen 1.000 kg, waardoor veel EV’s het ding mogen trekken.

Groot is ‘ie niet. Als je echter kunt leven met zo’n kleine caravan is het aardig vertoeven. Met een keukentje, een groot bed, en nog eens twee slaapplekken daarboven, air conditioning en een verwarming is het best oké. Genoeg plek voor twee volwassenen en en twee kinderen. Mind you, er is geen badkamertje en dus ook geen WC.

Het Amerikaanse bedrijf heeft een prijskaartje van 55.000 dollar gehangen aan de The Boulder. De eerste leveringen moeten in het voorjaar van 2023 gaan plaatsvinden.