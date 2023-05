Waarom je nu NIET aan een buscamper moet beginnen

Leuk en aardig zo’n camper, maar er zijn verschillende redenen om er niet aan te beginnen.

Wat is er leuker dan met de auto op vakantie gaan? Nou, niks. Maar een goede tweede is toch wel op vakantie gaan met een camper. Dan heb je al je zooi, inclusief slaapplek, gewoon bij je. Nadeel is dat je niet zo hard kan rijden en dat het gevaarte behoorlijk wat geld kost.

Niet beginnen aan een camper deze zomer

Op YouTube staat allemaal filmpjes van mensen die bijvoorbeeld hun Mercedes Sprinter ombouwen tot camper. Ziet er heel gaaf uit! Maar veel mensen zijn niet handig en hebben hiervoor de tijd niet. Het laten ombouwen kan aardig in de papieren lopen, dan kan je net zo goed een kant en klare camper kopen.

Tijdens de coronapandemie verkochten campers en caravans goed. Iedereen wilde er toch op uit en dan het liefst met je eigen hut. Dan kom je toch nog ergens, maar zonder veel contact met andere mensen. Dit dreef de prijs behoorlijk op. Combineer dit met problemen in de toeleveringsketen en hoge brandstofprijzen, waardoor de kosten van auto-onderdelen de pan uit rijzen, en je hebt een nog hoger prijskaartje. Vergeet hiernaast niet dat zo’n ding ook een aardig slokje brandstof lust.

Andere redenen

Na de pandemie willen we weer naar all-inclusieve vreet hotels. Of lekker naar Bali, waar je kan shinen met je beach look aan het zwembad. Niemand weet wat de inruilwaarde van je camper zal zijn. De markt kan zomaar instorten als iedereen de vierwieler te koop zet en dan zit jij met je camper. Die altijd geld kost, denk bijvoorbeeld aan je stalling.

Ook worden auto’s massaal elektrisch, de voorspelling is dat campers dat ook worden. Dat drukt (dan) je inruilwaarde. Schonere en meer toekomstbestendige opties komen eraan. De technologie van voertuigaccu’s zal de komende tien jaar aanzienlijk verbeteren. Het kan dus verstandiger zijn om te wachten.

Hiernaast, ik had het er al over: de stalling. Campers zijn goed in één ding en dat is kamperen. Iets anders kan je er eigenlijk niet mee doen. De meeste campers staan een goede 45 weken per jaar in de stalling. Dan worden ze ook lekker muf trouwens, je moet hem dus wel goed onderhouden en schoonhouden. Dat vergeten veel mensen nog wel eens.

Huren

Bezit is leuk en ik ben het niet eens met het WEF: ‘You will own nothing and be happy’. Maar soms is het gewoon verstandiger om te huren. Dat kan bij de reguliere verhuurbedrijven, maar tegenwoordig ook op internetplatformen. Dan kan je (coole op maat gemaakte) campers huren en heb je geen last van onderhoud, opslag en verzekeringen. Het zit allemaal in de prijs.

Dus, waar ga jij heen dit jaar en is een camper een optie voor je? Ga je dan huren of kopen? Laat het ons weten in de comments.