Total loss Tesla komt weer tot leven in Oekraïne

Een Tesla die door een crash total loss was verklaard, is weer levend en wel opgedoken in Oekraïne.

Ondanks en/of dankzij alle intelligente rijhulpen gaan ook Tesla’s wel een kablabber. Zo ook de Model X van Jay Yarow, executive producer bij CNBC. De Amerikaanse TV-man crashte eind vorig jaar met zijn auto, waarna de auto total loss werd verklaard door de verzekering. Balen natuurlijk, maar ja zoiets kan gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Staart

Normaal gesproken zou dit verhaal daar ook bij eindigen. Maar in het geval van Jay kreeg het een staart. Uit het niks kreeg de Model X rijder namelijk een berichtje dat zijn auto weer online was. De nieuwe bestuurder ervan was ingelogd met Jay’s oude account. Zodoende kon die laatste zien dat zijn auto nu rondreed in het pittoreske Oekraïne. En dat de bestuurder via Jay’s Spotify account aan het luisteren was naar Drake. We vermoeden dan bijvoorbeeld…

Viraal op X

Enfin, dit alles was toch wel een beetje een verrassing voor Jay. Niet alleen de gedachte dat er in Oekraïne ook nu nog mensen in Tesla’s rondrijden en naar Drake luisteren. Maar ook dat zijn auto uit de as herrezen was en dat de nieuwe bestuurder bij al zijn inloggegevens kon. Ook anderen vinden dit raar. Jay’s post op Twitter X gaat dan ook hard viraal. Inmiddels is deze ruim 22 miljoen keer bekeken.

Here's an unusual situation. I had a Tesla, crashed it, it was totaled. And now it's … in Ukraine? And someone there is listening to Drake on my, still logged in, Spotify account. pic.twitter.com/ymW2psyvz6 — Jay Yarow (@jyarow) August 10, 2023

Niet de eerste

Een Model S rijder bleek min of meer dezelfde ervaring gehad te hebben. De kwestie schijnt zo een ligt op twee zaken. Verfrommelde auto’s die via de verzekering en schimmige processen kennelijk hun weg vinden naar een nieuw leven elders. En twijfelachtige bescherming van persoonlijke data door Tesla. Koop jij wel eens een tweedehands iPhone? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: Tesla Model S in abominabele staat, via de brandweer in Sacramento