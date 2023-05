Minder interesse in sleurhut en kampeerwagen

Voor het eerst in jaren is er minder interesse in campers en caravans en neemt de vraag af.

Nederlanders staan er om bekend. Als de zon door de wolken breekt pakken we onze caravan of camper en sluiten netjes aan in de file voor de Gotthardtunnel, de Brennerpas of we zakken af richting zuid Frankrijk en Spanje via de Autoroute du Soleil. Het liefst op zwarte zaterdag en met een mud aardappelen onder de banken.

Alle niet gekeurde sleurhutten achter de leasebak of in de kampeerbus en hoppa naar de zon. Dat is altijd al populair geweest onder ons volk wereldreizigers, maar in coronatijd ontstond er een ware run op de kampeermiddelen. Tot nu.

Minder interesse in caravans en campers

Onderzoek van Marktplaats.nl wijst namelijk uit dat er de afgelopen vier maanden op de site 6,8 miljoen keer naar de mobiele vakantiewoningen is gezocht. Dat is 19 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzicht van 2021 is het zelfs 32 procent minder.

Grappig genoeg neemt het aanbod juist toe. Qua advertenties waarin verkopers proberen hun caravans of campers te verkopen spreekt Marktplaats zelfs van een record.

Stonden er in de eerste vier maanden van 2021 en 2022 nog respectievelijk een kleine 42 duizend en 46 duizend advertenties online, dit jaar is dat gestegen naar ruim 50 duizend nieuw geplaatste advertenties.

Goedkoper of juist duurder?

Aanbod groter, vraag kleiner. Iedere leerling leert bij economie dat de prijs dan daalt. Nou nee. Nog niet in ieder geval. Gemiddeld steeg de vraagprijs van campers en caravans juist met 17 procent ten opzicht van 2022 naar een gemiddelde vraagprijs van 29.000 euro (!). Ten opzicht van 2021 is de prijsstijging zelfs bijna 25 procent.

Iedereen die tijdens de coronaperiode op zoek was naar een camper of caravan heeft inmiddels zijn slag geslagen en dus gaat de vraag weer terug naar een meer normalere situatie.

Handelaren kopen nog altijd goed in dus het aanbod zal nog wel even groot blijven. Kunst is nu om het juiste moment af te wachten waarop ook de prijs weer wat zal dalen. Tenminste, als die economieleraar (hallo meneer van Meer) gelijk had op mijn middelbare school natuurlijk.