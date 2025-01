Iemand betaalde 1,6 miljoen (!) voor deze Bentley

En het is niet eens een Batur, maar ‘gewoon’ een Continental.

We schreven gisteren al over een Corvette ZR1 die voor 3,6 miljoen geveild werd. De reden dat deze auto zoveel opbracht was het feit dat het chassisnummer 001 was en dat het geld naar het Amerikaanse Rode Kruis ging. En dit was niet de enige auto die dit weekend geveild werd voor een goed doel: op een ander evenement ging een Continental GTC onder de hamer.

Het evenement in kwestie was het Naples Winter Wine Festival, wat ieder jaar gepaard gaat met een veiling voor het goede doel. De opbrengst ging dit jaar naar kansarme kinderen in Collier County. Het klapstuk van de veiling was een gloednieuwe Continental GTC.

Het betreft een exclusieve Mulliner uitvoering in de kleur Damson, een donkerpaarse tint. Deze kleur zien we ook terug in het interieur, gecombineerd met wit. Een speciale inscriptie op de dorpel vertelt je dat dit een ‘one of one’ uitvoering is voor het Naples Winter Wine Festival.

De nieuwe Continental is nog maar met één motor te krijgen: een V8. Dankzij hybrideondersteuning levert deze wel 782 pk en 1.000 Nm aan koppel, dus over de prestaties heb je weinig te klagen. Dit is wel de Speed-uitvoering, later volgt er waarschijnlijk nog een minder krachtige versie.

De veiling was een succes, want het hoogste bod kwam uit op omgerekend 1,63 miljoen euro. Dat was niet zoveel als er voor de Corvette ZR1 geboden is, maar dit is dan ook niet chassisnummer 001.

Naast de auto krijgt de nieuwe eigenaar nog een leuk extraatje, namelijk een exclusief arrangement tijdens Monterey Car Week. Dit omvat vier overnachtingen, VIP-toegang tot alle evenementen, een massage van 50 minuten en als klap op de vuurpijl een potje golfen met de CEO van Bentley Amerika. Wat een bofkont.