VIN 001-verzamelaar slaat weer toe: 3,7 miljoen voor de eerste ZR1

De ZR1 met chassisnummer 001 is een van de duurste nieuwe auto’s ooit geveild.

Als je iets verzamelt is het wel handig om een thema te hebben, anders is het einde zoek. Zo kun je bijvoorbeeld Ferrari’s of Porsches verzamelen, maar dat is een beetje afgezaagd. De Amerikaan Rick Hendrick verzamelt auto’s met chassisnummer 001.

Dit is wel een dure hobby, want is de VS is er een traditie om deze auto te veilen voor het goede doel. Daardoor worden er vaak absurd hoge bedragen voor geboden. Maar goed, dat is dus allemaal voor het goede doel.

Nu vond er weer zo’n veiling plaats. De nieuwe Corvette ZR1 werd geveild voor het Amerikaanse Rode Kruis. De ZR1 werd in december 2023 al onthuld, maar de productie moet dus nog beginnen. De nieuwe ZR1 is een regelrechte Ferrari-killer, met maar liefst 1.079 pk. En dat zonder hybrideondersteuning: al het vermogen komt uit de twinturbo V8.

Er hangt een prijskaartje aan van 174.995 dollar, wat voor Corvette-begrippen al heel duur is. De prijzen beginnen namelijk bij 70.000 dollar. Maar voor een rasechte supercar met 1.000+ pk is het alsnog een vrij schappelijke prijs.

De prijs van de allereerste Corvette ZR1 was wat minder schappelijk: het hoogste bood kwam uit op 3,7 miljoen dollar tijdens de veiling van Barrett-Jackson. De hoogste bieder was – you guessed it – Rick Hendrick. Voor dat bedrag mag hij de auto overigens wel zelf samenstellen. De auto die je op de foto’s ziet is een preproductie-exemplaar.

Rick Hendrick kan de auto in de collectie parkeren naast de eerste Corvette C8 Z06, waar hij 3,6 miljoen voor betaald heeft. Verder heeft hij ook de nieuwe NSX, de Camaro ZL1 en de Ford GT Heritage Edition met chassisnummer 001 in zijn bezit.

De Corvette ZR1 kan toegevoegd worden aan het rijtje met de duurste nieuwe auto’s ooit geveild.

Foto’s: Barrett-Jackson