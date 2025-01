Viaplay wordt nóg duurder, neem maar lekker F1 TV

Viaplay gooit binnenkort weer de prijzen omhoog.

Een Viaplay-abonnement is vrij prijzig, omdat je er ook van alles bijkrijgt waar je misschien helemaal niet op zit te wachten. En we hebben slecht nieuws: binnenkort wordt een abonnement weer duurder. Als je geen reclame wil, in ieder geval.

Op dit moment betaal je nog €17,99 voor een maandelijks opzegbaar Viaplay-abonnement. Dat gaat echter veranderen voordat het nieuwe F1-seizoen van start gaat. Per 3 februari gooit Viaplay de abonnementen overhoop.

Je hebt dan de keuze uit verschillende pakketten. Voor een gewoon maandelijks opzegbaar abonnement ga je €21,99 per maand betalen, €4 meer dan nu dus. Als je geen bindingsangst hebt en voor een jaarabonnement gaat betaal je €19,99 per maand.

Daarnaast komt er nog een nieuwe optie, waarbij je slechts €16,99 per maand betaalt. Dat is goedkoper dan nu dus, maar… dan krijg je wel reclame. Dit kan zelfs op bepaalde momenten tijdens de race zijn via een splitscreen, bijvoorbeeld als er een safety car is. En daar betaal je dan €16,99 per maand voor…

F1 TV is ook nog steeds inbegrepen, maar wij zouden zeggen: neem lekker een los abonnement op F1 TV. Dat betaal je €11,90 per maand. En nee, we worden niet gesponsord door F1 TV.

Foto: @mikevreuls, via Autoblog Spots