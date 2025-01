MINI JCW nu nog dikker met ‘Performance Parts’

Je kunt de nieuwe JCW nu pimpen met originele accessoires.

Als je een BMW hebt kun je allerlei aftermarket accessoires bestellen, maar BMW levert ook gewoon OEM onderdelen om je auto te pimpen. We hebben het over de M Performance Parts. MINI biedt nu soortgelijke accessoires aan voor de gloednieuwe John Cooper Works.

MINI heeft geen fancy naam voor deze onderdelen, ze noemen het gewoon ‘originele accessoires’. Omdat je de nieuwe JCW misschien nog niet helder op het netvlies hebt: de spoiler op het dak, de diffuser en de centrale uitlaat zijn allemaal standaard.

Nieuw zijn de extra vinnen aan weerszijden van de voor- en achterbumper en de side skirts. Ook is er een extra aerodynamisch element op de C-stijl. Aan de voorkant valt het rode sleepoog op. De JCW wordt verder opgeleukt met striping en een geblokt vlagpatroon op de spiegelkappen. De velgen die je ziet zijn gewoon de standaard exemplaren.

Net als bij de M Performance Parts gaat het puur om optische aanpassingen, maar we zullen de technische specificaties ook nog even oplepelen. De viercilinder van de nieuwe JCW levert 231 pk en 380 Nm aan koppel. Daar tik je in 6,1 seconde de 100 km/u aan.

MINI vermeldt niet wat de accessoires voor de JCW moeten kosten, maar dat zal allemaal niet goedkoop zijn. En dat komt dus allemaal bovenop de vanafprijs van €53.490.