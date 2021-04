Iemand betaalde 260.000 euro (!) voor deze Subaru - Autoblog.nl

Als je echt gek bent op een Impreza en geld geen rol speelt. Dan krijg je dit geval, waar onnoemelijk veel geld voor een Subaru Impreza is neergeteld op een veiling.

Voor het luttele bedrag van 260.000 euro kun je behoorlijk leuk auto’s shoppen. Exotische modellen van Italiaanse autofabrikanten bijvoorbeeld, of een Porsche. Niets van dit alles. Eén autoliefhebber besloot zijn geld stuk te slaan op een Subaru Impreza. Maar wel een heel bijzonder exemplaar.

Subaru Impreza veiling

Via Bring A Trailer werd een zeldzame Subaru Impreza 22B STi uit 1998 op een veiling aangeboden. Van dit type zijn slechts 400 exemplaren gemaakt. Deze auto leunt op de epische rally successen van Subaru in die tijd. Tel daarbij op dat dit specifieke exemplaar slechts 25.000 mijl op de klok heeft staan. Kortom, een echt pareltje dus. De auto werd door de laatste eigenaar vorig jaar juli vanuit Japan geïmporteerd naar de Verenigde Staten. Dit is nummer 156 van de 400 geproduceerde Impreza 22B STi’s.

Maar wat is zo’n auto waard? Het is maar net wat de gek ervoor geeft zou je kunnen zeggen. Nou, in het geval van dit kavel is dat behoorlijk uit de klauwen gelopen. Zelfs in de reacties op de website van Bring A Trailer kun je de verbazing lezen. De auto is verkocht aan een koper die maar liefst 312.555 dollar overhad voor de auto. Dat is omgerekend ruim 260.000 euro.