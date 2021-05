Nederlandse Impreza rijdt 183% boven de maximumsnelheid - Autoblog.nl

En 183% boven de maximumsnelheid mag dus niet. Zelfs niet in een Subaru Impreza.

Het is zo aanlokkelijk. Je hebt een snelle auto en die wil je af en toe ook even uitlaten. En als er dan geen circuit in de buurt is, heb je soms geen andere keuze dan een rustige weg op te zoeken. Dat dacht de bestuurder van een Subaru Impreza waarschijnlijk ook. Maar het liep allemaal net even anders.

Hij maakte wat teveel herrie

Een lekkere schreeuwpijp onder je Impreza is leuk, maar besef wel dat je er de aandacht van de politie mee trekt. Dat was gisteravond ook het geval in de Groningse plaats Oldambt. Want toen de Subaru daar met zijn geblèr een onopvallende politiewagen van Team Verkeer Noord Nederland passeerde, ging die er direct achteraan.

Snelheden liepen behoorlijk op.

Het ging er hard aan toe, laat de politie weten. Zelfs zó hard, dat er op een gegeven moment een pieksnelheid van 209 kilometer per uur werd gehaald. Dat is op een 5-baans snelweg al behoorlijk aan de rappe kant, maar op een weg waar de maximumsnelheid 60 kilometer is al helemaal. Want inderdaad, deze bizarre snelheden werden daar gehaald.

Geen bekeuring voor die 209 kilometer

Het is misschien een klein mazzeltje voor de bestuurder van de Impreza, dat ze hier bekeuren op een gemiddelde snelheid. Die lag ietsje lager, maar nog steeds flink te hard. De jongen (naar ik aanneem) werd uiteindelijk geklokt op een gemiddelde snelheid van 176 kilometer per uur. Een overschrijding van 116 kilometer per uur, na correctie 110. Een overschrijving van de maximumsnelheid van 183%.

Rijbewijs en auto kwijt

Als je gepakt wordt met zulke snelheden, weet je zeker dat je flink aan de beurt bent. En als je dan ook nog een beginnend bestuurder bent al helemaal. Zo ook deze coureur. Vanzelfsprekend werd zijn rijbewijs ingevorderd en mag hij zich gaan melden bij de cursus EMG, maar zijn auto is hij (voorlopig) ook kwijt. De hoogte van de boete is nog niet bekend, die word bepaald door de Officier van Justitie. En zo werd een avondje scheuren in je snelle Subaru Impreza toch net iets minder leuk.

De beelden kun je hieronder zelf even bekijken.

Videocredit: Team Verkeer Noord Nederland op Instagram