Onbetrouwbare Subaru Impreza mag de weg niet op

Huh? Sinds wanneer bestaat er zoiets als een onbetrouwbare Subaru Impreza?

Als er één merk de naam heeft om zeer betrouwbare auto’s te bouwen, dan is het Subaru wel. De Japanners hebben er jaren over gedaan om een stoer en degelijk imago op te bouwen. Dankzij de vierwielaandrijving, soms zelfs lage gearing en in veel gevallen prima bodemspeling kun je met een Subaru vaak net eventjes wat verder komen dan met een normale auto.

Mede daardoor is het stiekem ook het lievelingsmerk van ondergetekende. Bedrijven met een eigen visie zijn altijd interessanter dan marktvolgers. Hoeveel merken maken er boxermotoren, bijvoorbeeld? Maar ook als enorme liefhebbers kunnen wij niet blind zijn voor de tekortkomingen van hun merk.

Lasnaad

Vandaag is Subaru dus aan de beurt, aldus de NHTSA. Die afkorting staat voor National Highway Traffic Safety Administration. Volgens hen is er een probleem met de Subaru Impreza, de draagarm van de compacte middenklasser om precies te zijn. Er is een lasfout op het bevestigingspunt tussen ophanging en auto.

Als de zwakke lasnaad breekt, bestaat de kans dat de auto ‘door zijn hoeven’ zal zakken. Volgens de NHTSA is dit níet veilig. De kans op een crash is volgens de veiligheids-waakhond toegenomen. Daarom wordt aangereden níet met deze betrouwbare auto te gaan rijden.

Onbetrouwbare Subaru Impreza

De oorzaak schijnt beschadigde apparatuur te zijn op de assemblagelijn. Door de beschadiging kon de lasnaad ondeugdelijk en incompleet geplaatst worden. Het gaat om Impreza’s die gebouwd zijn van 25 februari tot 9 maart 2021.

Als jouw onbetrouwbare Subaru Impreza in die periode gebouwd is, hoeft het niet 100% zeker te zijn dat jouw auto in de tussentijd in zal storten. Aan het LOT-nummer kan Subaru zien of je wel of geen modificatie behoeft.

In Nederland zijn er in de afgelopen 8 maanden precies 0 Impreza’s verkocht, dus iedereen had blijkbaar een vooruitziende blik (en niet de mogelijkheid om er eentje te bestellen, maar dat terzijde).

Via: Carscoops.