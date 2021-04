Haal je nieuwe Polestar op in Beesd (Gelderland) - Autoblog.nl

Nieuwe Polestar klaar voor aflevering? Je kunt de Polestar laten thuisbezorgen of zelf ophalen in Beesd.

Het gebouw op de foto’s is niet het nieuwe hoofdkwartier van Batman. Waar je naar kijkt is het Polestar Handover Center in Beesd. Klinkt heel magisch, maar het is dus gewoon een afleveradres waar je de sleutels van je nieuwe Polestar in ontvangst kunt nemen. Het is weer is wat anders dan ergens afgelegen op een haven, zodat sommige andere merken dat doen.

Klanten krijgen zelf de keuze of ze de nieuwe Polestar komen halen in Beesd, of dat de Zweedse autofabrikant het voertuig bij je thuis komt afleveren. Iedere nieuwe Polestar wordt in een aparte ruimte geplaatst waarin de klant samen met de Handover Specialist de afleverdocumentatie en alle features van de auto doorneemt.

Polestar in Beesd

Het Handover Center van het merk is gelokaliseerd in Beesd, in de provincie Gelderland. Het ligt pal naast de A2, tegenover het station. Dat laatste is bijvoorbeeld makkelijk als je de de trein hebt genomen.

Naast het afleveren van auto’s, gaat Polestar de locatie in Beesd ook gebruiken proefritten aan te bieden. Daarmee zijn er nu vijf locaties in Nederland waar geïnteresseerden terecht kunnen voor een proefrit.