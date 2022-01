Nederlandse Youtuber koopt McLaren 720S

Deze Nederlandse Youtuber heeft een gele banaan gekocht in de vorm van deze McLaren 720S.

Een nieuwe dag, een nieuwe Nederlandse Youtuber die een dikke auto koopt. Dit keer gaat het om jijbuizer Royalistiq, die kennelijk filmpjes maakt en ook een drankje verkoopt. Ik kan je daar verder niet veel meer over vertellen, want ik leef duidelijk onder een steen en ken ‘m niet. Maar dat is duidelijk mijn verlies, want deze beste man heeft zoveel succes dat zijn pasfoto naast de definitie van succes staat in de Dikke van Dale.

720S

Dat blijkt wel uit zijn nieuwe wagg0l, deze gele McLaren 720S, die zoals je kan zien op de foto’s bij een bekende Nederlandse autohandel vandaan komt. Over de auto kan ik je wel wat meer vertellen. Het gaat natuurlijk om McLarens concurrent van de Ferrari’s met middenmotor V8. Onder de kap huist een V8 die nog genen heeft die terug te herleiden zijn naar prototype-racers van Nissan en zijn vermogen van -jawel- 720 pk naar louter de achterwielen stuurt. Gelukkig heeft de auto ook een carbon tub, waar Royalistic als een veilige vorst in kan zitten, zelfs als het forse vermogen op de achterwielen er voor zorgt dat hij kablabber gaat.

Lambo reed knaak en was krap

Opvallend genoeg geeft Royalistiq zelf aan dat de ruimte van binnen een van de redenen is om voor de Macca te gaan. De internet-celeb geeft aan dat hij hiervoor een Lambo had, maar dat die niet fijn reed. In de woorden van Royalistiq zelf:

Ik had geen fijn gevoel tijdens het rijden. Met namen door de 4-wielsturing optie waardoor ik constant het gevoel van controleverlies had in bochten. Royalistiq, vindt Valentino Balboni een prutser

Waarvan akte. Hiernaast bleek dus dat de Lambo wat krapjes was. Iets wat onze @wouter kan beamen. Als je een uit de kluiten gewassen Nederlander bent heb je -helaas- niet zoveel te zoeken in een echte Lambo.

Ook RSQ8 moet veld ruimen

echte Lambo’s gesproken: Royalistiq had ook een Audi RSQ8. Maar die heeft hij nu ook ingeruild op de McLaren. Zo’n 720S heeft namelijk een comfortabel onderstel waardoor inzet als Daily ook prima mogelijk is. Je moet alleen wel even wat geld opzij zetten voor peut, zeker in deze tijden. Op de gramz hint Royalistiq erop dat het inruilen van zijn twee bleppers op één nieuwe blepper ook te maken heeft met de aankoop van een nieuwe crib. De woningmarkt is nou eenmaal een hel voor starters.

Klabamsky