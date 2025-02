Iemand betaalde 650.000 euro voor een verbouwde Alpine A110

De eerste klant mag zijn Zagato AGTZ Twin Tail in ontvangst nemen! Dit is ‘m.

De Alpine A110 is vanaf de fabriek al in tal van uitvoeringen te krijgen. De Fransen hebben het sportmodelletje goed weten uit te melken. Is je budget wat groter en wil je echt een aparte A110 rijden dan kun je terecht bij Zagato. De Italianen hebben met de Zagato AGTZ Twin Tail echt iets bijzonders neergezet.

Het is een verbouwde A110 met de oorspronkelijke Alpine A220 uit 1969 als inspiratie. Slechts 19 exemplaren worden er gemaakt. Nummertje één van die 19 auto’s is inmiddels klaar. Je ziet de auto op de foto’s.

De allereerste Zagato AGTZ Twin Tail van een klant beleefde zijn debuut op de beursvloer van Rétromobile in Parijs. De klant heeft ervoor gekozen om de auto te voorzien van groene details.

Dat groene vloekt misschien een beetje met het blauw, maar het komt wel prachtig overeen komt met de originele raceauto. Daar mogen we eigenlijk niet over klagen. Het is maar goed dat de originele racer ernaast staat. Zo begrijp je de keuze van de klant beter.

Het vooraanzicht lijkt bijna een nieuwe auto. Dat heeft Zagato ontzettend goed gedaan. De zijkant geeft al wat meer weg dat je met een verbouwde Alpine A110 te maken hebt. De achterkant is daarentegen weer helemaal uniek. Met een zeer gave Long Tail designtaal. Ook de aflopende daklijn is uniek voor de Zagato.

Met slechts 19 auto’s is dit een collectors item waar je U tegen zegt. Nu verwacht je misschien een prijskaartje van meer dan een miljoen euro, maar dat valt dan weer mee. Het is maar net hoe je er naar kijkt. Zagato rekent een vanafprijs van 650.000 euro voor de AGTZ Twin Tail. Niet briljant veel geld voor zo’n auto met merknaam Zagato. Wel weer veel centen als je weet dat de Alpine A110 aan de basis staat. Nogmaals, het is maar net hoe je naar deze auto kijkt.