We wachten nog steeds met smart op deze stoere sportwagen

Staat de deur nog steeds open voor de coolste versie van de Alpine A110 die ook nog eens erg gepast is in het huidige klimaat?

Een sportwagen is een auto met vele concessies, omwille van de sportiviteit natuurlijk. Het is ook om die reden dat mensen een auto met vaak maar twee zitplaatsen, lage zitpositie, beperkte binnenruimte, lage bumpers en prijzige splitters laten staan ten faveure van een crossover waar dat allemaal niet het geval is.

Offroad-sportauto

Eigenlijk zou je daarom zeggen dat het recept van de Lamborghini Huracán Sterrato en Porsche 911 Dakar niet alleen een geinige auto met dubbele agenda maakt, maar ook best een ideale daily driver. Meer rijhoogte zodat je drempels normaal kan nemen, dikkere banden zodat je velgen beschermd zijn tegen stoepranden en plastic wielkasten zodat kleine beschadigingen niet gelijk een fortuin kosten. Over een fortuin kosten gesproken: we kunnen helaas niet zeggen dat ‘de ideale dagelijkse auto’ een Lambo of Porsche van zo’n 300.000 euro is.

Alpine A110 Sports X

Terwijl het recept los te laten is op vrijwel elke sportauto. Het doet ons even terugdenken aan vier jaar geleden, toen een auto onthuld werd waarvan we ons nog steeds afvragen of die ooit komt. Toen onthulde Alpine namelijk de A110 Sports X.

Het idee is natuurlijk hetzelfde. Meer grondspeling, dikkere banden en wat toffe accessoires om een soort allrounder te creëren van de Alpine A110 die zich thuis voelt op de meeste terreinen. De details in kwestie zijn ook tof, met een volledig hertekende voorbumper inclusief ‘afgetapete’ koplampen, onderkantbescherming en natuurlijk het dakrek achterop waar je ski’s op gezet kunnen worden.

Ideale auto?

Nou verwachten we op zich niet dat dit erg hard gaat lopen als seriemodel, maar dankzij de 1.8 liter viercilinder turbo met 252 pk is de Alpine in de basis een veel goedkopere auto dan de Porsche 911 Dakar. Het zou best een tof idee kunnen zijn, zo’n baby-Dakar die een normale sterveling wellicht nog eens zou kunnen betalen. En de eerdergenoemde voordelen die een offroad-achtige sportauto biedt, die heb je ook met de Sports X. Al is natuurlijk de concessie dat hij niet zo goed is als sportauto als een A110 en niet zo goed als offroader als een Jeep of G-Klasse.

De Alpine A110 Sports X zag er in 2020 eigenlijk rijp voor productie uit. Het is inmiddels al weer vier jaar verder en het is akelig stil gebleven rondom de toffe versie van de A110. Nou moet Alpine hun best doen om hun kop boven water te houden en dus moet je richten op (relatieve) volumemodellen, maar eigenlijk is de use case voor een auto als deze beter dan die van de A110 in de huidige crossoverwereld. Toch?