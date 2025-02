MINI John Cooper Works GP: betaalbare verzamelaarsauto [Video]

Exclusief en heel erg leuk, maar niet extreem duur.

Als het gaat om betaalbare funauto’s wordt het niet veel leuker dan een hete MINI. Op dat vlak is de John Cooper Works GP de ultieme versie. Daar zijn tot dusver drie generaties van geweest, maar we gaan het nu hebben over de eerste generatie.

De John Cooper Works GP verscheen in 2006. De eerste New MINI liep tot op zijn einde, dus het was een uitzwaaimodelletje. Deze auto heeft ook nog een Italiaans tintje, want de MINI’s werden vanuit Engeland verscheept naar Italië om door Bertone afgebouwd te worden als John Cooper Works GP.

Wat Bertone in ieder geval niet hoefde te monteren was een achterbank, want die heeft de John Cooper Works GP niet. Samen met nog wat gewichtsbesparende maatregelen, zoals minder geluidsisolatie, maakte dit de MINI JCW 50 kg lichter. Tegenwoordig betekent dat meestal ‘minder zwaar’, maar in dit geval is de auto ook echt licht: 1.095 kg.

Uiteraard heeft de John Cooper Works GP ook meer power. De viercilinder met supercharger levert in dit geval 218 pk en 250 Nm aan koppel. Bovendien heb je betere aerodynamica en meer downforce, dankzij de spoiler achterop.

De John Cooper Works GP kun je verder herkennen aan de dubbele vierspaaks velgen, de grijze kleur, het witte dak en de rode spiegels. Dit is de kleurstelling die de John Cooper Works GP altijd heeft, en de latere generaties ook.

Er zijn slechts 2.000 exemplaren van de eerste John Cooper Works GP gebouwd en dit is nummertje 450. Deze auto is niet alleen afgebouwd in Italië, maar daar ook geleverd. Sinds 2016 verkeert de MINI in Nederland. Er staat nog maar 45.555 km op de teller. De auto wordt momenteel geveild via The Collectables, waar je nog tot en met maandag 20.00 kunt bieden.

Bekijk ook vooral de video om te kijken hoe deze auto rijdt!