Nederlandse S-Klasse beschoten na ontvluchten grenscontrole

Het Wilde Westen bij ons om de hoek: een politie moest al schietend de bestuurder van een Mercedes S-Klasse stoppen na het ontvluchten van een grenscontrole.

We zijn strenger dan ooit op het controleren van mensen die het land in- en uitgaan. Of dat een goede of een slechte ontwikkeling is laten we even in het midden, maar feit is wel dat de kans groot is dat de politie en/of douane toch even wil peilen wat je gaat doen over de grens. Je wordt dan bij het grensstation de snelweg af geleid en tot stoppen gedwongen. Vervolgens worden er wat checks uitgevoerd. Als alles in orde is, mag je je weg vervolgen.

S-Klasse ontvlucht grenscontrole

Alleen als iets niet in orde is wordt je geweigerd. Dat kan allerlei redenen hebben. Er is een derde mogelijkheid, maar gezien de nasleep raden wij die niet aan. Bewijs daarvoor vinden we bij de grens met Duitsland in het noorden van ons land. Een Mercedes S-Klasse op Nederlands kenteken wilde Duitsland binnenrijden via de A7/A280, net na Bad Nieuweschans. Dankzij de controle werd de auto dus tot stoppen gedwongen, maar de Mercedes-bestuurder koos dus voor optie drie: de obstructie omver rijden en er als een haas vandoor gaan. Tijdens deze vlucht opende de Duitse politie het vuur op de S-Klasse.

Tot stoppen dwingen

De bestuurder van de Nederlandse S-Klasse vluchtte direct de A31 op richting het zuiden, de fameuze onbeperkte Autobahn die parallel loopt aan de Nederlandse grens. Pas bij Lathen, zo’n 40 km onder de grens waar de S-Klasse vanaf vluchtte, wist de Duitse politie de Mercedes tot stoppen te dwingen. Ook al staat de S-Klasse nogal scheef aan de linkerkant, wellicht een lekke band, is niet duidelijk of de politie naderhand nog meer heeft geschoten.

Wel konden de Duitsers de gevluchte S-Klasse bestuurder in de kraag vatten en hem/haar inrekenen. De ravage is groot, waaronder de aan gort geschoten Mercedes. Ook moest de A31 een tijdje afgesloten worden om onderzoek te doen. Er zijn namelijk nog best een paar vragen zonder een gegeven antwoord, zoals waarom de S-Klasse vluchtte en of de bestuurder bijvoorbeeld verboden middelen wilde smokkelen.

Zoals gezegd, optie drie eindigt dus zoals dit. Wij raden het niet aan, in elk geval.

Foto’s via NoorderNieuws.