Verrassing: de Alpine A220 maakt een comeback!

We krijgen deze woensdagavond uit het niets een bloedmooie sportwagen voorgeschoteld.

Eerder deze week schreven we dat er een nieuwe Alpine in aantocht is. We hadden het toen over de Alpine A290, een elektrische hatchback op basis van de Renault 5. We krijgen vandaag echter opeens een hele andere Alpine voorgeschoteld: een bloedmooie sportwagen met een longtail!

Zagato

Hoe zit dat precies? Alpine had toch helemaal geen plannen om op korte termijn een nieuwe sportwagen uit te brengen? Dat klopt. Deze auto hebben we dan ook niet te danken aan Alpine, maar aan Zagato. Zij zijn aan de slag gegaan met de Alpine A110.

Het resultaat is deze AGTZ Twin Tail. Deze is meteen te herkennen als Alpine, maar je zou niet direct zeggen dat ‘ie gebaseerd is op een A110. Het lijkt een compleet nieuwe auto. Zagato heeft dus geen half werk geleverd.

Alpine A220

De AGTZ Twin Tail is geïnspireerd op de Alpine A220. Dat is een verrassende keuze, want dit is geen auto met een succesvolle racehistorie. De deelname aan de 24 Uur van Le Mans in 1969 was eigenlijk een fiasco, met drie van de vier auto’s die de finish niet haalden. De A220 was echter wel een fraaie verschijning, en daar gaat het Zagato om.

Twin Tail

Je denkt misschien dat de naam Twin Tail slaat op de twee vinnen aan de achterkant, maar er is nog iets anders aan de hand met de achterkant. De ‘longtail’ is namelijk afneembaar, waardoor je de auto om kunt toveren naar een ‘shorttail’-variant. Dat is toch wel een unieke feature.

Ook dit is weer geïnspireerd op het verleden, want van de Alpine A220 was er ook een korte versie (zie boven). Dit was een raceauto die was omgebouwd naar straatspecificatie. Daarbij werd de achterkant met 30 centimeter ingekort.

Of er ook nog wat met de techniek is gedaan weten we niet, want daar wordt met geen woord over gerept. Over het gewicht hoef je je niet al te veel zorgen te maken, want de carrosserie van Zagato is volledig opgetrokken uit carbon.

Prijs

Als je hier net zo enthousiast van wordt als ondergetekende moet je snel zijn, want Zagato bouwt slechts 19 exemplaren. De vanafprijs is daarom ook niet mals: €650.000, voor belastingen. Maar dan heb je wel twee auto’s in één!