Iemand betaalde bizar veel geld voor deze Peugeot 205 GTI

En nee, we overdrijven niet met deze titel.

Een Peugeot 205 GTI is een van de leukste kleine scheurijzertjes die er te vinden zijn. Een lichtgewicht hot hatch waarmee je enorm veel lol per euro kreeg. Al moeten we zeggen dat die ratio door de jaren heen behoorlijk verslechterd is. Niet omdat een 205 GTI minder leuk is geworden, maar omdat de prijzen de pan uit rijzen.

Vorige week was het toppunt, want toen werd een 205 GTI geveild voor een ronduit bizar bedrag. De verwachtingen waren al hooggespannen, want de veilingmeesters van Aguttes rekenden vooraf op €45.000 tot €65.000. Dat is heul veel geld voor een 205’je.

Wat bleek? De auto bracht uiteindelijk €82.960 op. Dat lees je goed: ruim €80.000 voor een Peugeot 205 GTI. Gekkenwerk. Hiermee is het de duurste Peugeot 205 GTI ooit geveild.

Je vraag je natuurlijk af: wat maakt maakt dit specifieke exemplaar zo ontzettend duur? Nou, om te beginnen in deze auto van een oud vrouwtje geweest. Zij reed er nauwelijks in en haar verre neef die de auto erfde al helemaal niet. Zodoende staat er nog maar 6.928 km op de teller.

Leuk, een Peugeot 205 GTI met 6.928 km, maar 80 mille lijkt nog steeds een beetje overdreven. Het gaat echter ook om een gewild vroeg exemplaar. Deze heeft een iets ander interieur dan de latere versies, met een tweespaaks stuur. Verder schijnt de auto ook in een hele nette staat te zijn, met complete onderhoudshistorie en alles erbij.

Kortom: dit is dus dé Peugeot 205 GTI die je wilt hebben. Wat natuurlijk niet wegneemt dat €82.960 een krankzinnig bedrag is voor een Peugeot 205 GTI. Of hadden we dat al gezegd?

Voor dit geld komen er ook auto’s in beeld die van een hele andere orde zijn. Maar dat zal de koper van deze auto waarschijnlijk een worst zijn. Hij of zij is duidelijk groot fan van de Peugeot 205 GTI. Of er ook mee gereden gaat worden is vers twee. We vrezen het ergste.

Foto’s: Aguttes