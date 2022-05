Deze Brabus heeft niet één, maar twee V8’s

En blauw carbon, niet te vergeten.

900 pk is een bijzonder indrukwekkend getal, maar bij Brabus kijken we er niet meer van op. Bijna alles wat deze tuner bouwt heeft namelijk óf 800 pk óf 900 pk. Zo ook de Brabus Shadow 900 Deep Blue Signature Edition.

Er zijn echter een paar belangrijke verschillen met de Brabussen die we normaal behandelen. Om te beginnen haalt de Shadow 900 zijn vermogen niet uit één V8, maar uit twee V8’s. Het is trouwens ook geen auto, maar een boot. Daar doet Brabus namelijk ook aan, onder de noemer Brabus Marine.

We noemden ‘m al: een van hun nieuwste wapenfeiten is de Brabus Shadow 900 Deep Blue Signature Edition. Dit is een special edition op basis van de Shadow 900. In de wereld van exclusieve boten gaat het er dus niet heel veel anders aan toe dan in de wereld van exclusieve auto’s.

Deze boot is te herkennen aan de donkerblauwe kleur, wat natuurlijk uitstekend kleurt bij het water. Voor een exclusieve uitstraling is de Deep Blue Signature Edition ook voorzien van accenten in blauw carbon.

De Brabus Shadow 900 wordt voortgestuwd door twee 4,6 liter V8-motoren van Mercury. Deze zijn dus samen goed voor 900 pk. Deze 11 meter lange boot kan daarmee een snelheid van 60 knopen halen. Dat is omgerekend 111 km/u.

Je zou denken dat ze er voor de foto’s even de nieuwe Brabus 900 op basis van de Maybach GLS naast parkeren. Maar nee, Brabus gaat toch voor een meer stijlvolle associatie. Voor de fotoshoot hebben ze namelijk geen auto van Brabus geregeld, maar een W113 SL. Die past perfect in het mediterrane plaatje, alleen wat minder bij de boot.

Brabus zorgt dat de Shadow 900 Deep Blue een exclusief speeltje blijft, want ze bouwen er maar 200 stuks van. Wat deze boot precies moet kosten weten we niet, maar waarschijnlijk veel meer dan de gemiddelde Brabus met vier wielen. Gokken we.