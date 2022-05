Alpine A110S met Aerokit – rijtest en video

Na vier jaar werd het tijd voor een update van de Alpine A110. Alpine introduceert direct een zogeheten Aerokit. Daar moeten we natuurlijk meer van weten.

Rijden met Alpine A110

Als we een reden kunnen bedenken om opnieuw met een Alpine A110 te rijden, dan doen we dat meteen. Waarom is niet zo moeilijk toch? De A110 heeft gewoon een speciaal plekje in ons hart. Al sinds de eerste Alpine A110 rijtest in 2017 zijn we fan van deze Fransoos. Begin 2020 reed Wouter nog met de A110S, toen met 292 pk. Ook hij was om.

Hoe duur!?

Nu Alpine een vernieuwde versie van de A110 introduceert, hebben we een goede reden om opnieuw achter het stuur te kruipen. Dat doen we dan meteen in misschien wel de duurste A110 van Nederland. Want de A110S die in deze rijtest een hoofdrol speelt kost op Nederland kenteken een stevige 99.500 euro. Als de auto nog 18-inch Fuchs-wielen had gehad, had de auto zelfs meer dan 100.000 euro gekost.

De hamvraag

Das veel geld. We starten maar meteen met het stellen van een vraag. Zou jij deze Alpine A110S verkiezen boven een Porsche 718 Cayman of Lotus Emira? Laat het gerust even weten in de comments. Alpine heeft in ieder geval zijn stinkende best gedaan om de A110 – en de A110S in het bijzonder – weer wat specialer te maken ten opzichte van het uitgaande type.

Gewijzigd gamma Alpine A110

Alpine gooit het gamma iets op de schop. Alles begint bij de ‘normale’ A110. Die heeft de 1,8-liter viercilinder met turbo, goed voor 252 pk en 320 Nm. De prestaties zijn uitstekend. Van 0 naar 100 km/u kost slechts 4,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 252 km/u, toevallig gelijk aan het motorvermogen dus. De Alpine A110 is er vanaf 68.990 euro.

A110S

Door naar de meest sportieve variant: de A110S. Die is er vanaf 83.290 euro en krijgt een 1.8 turboblok met 300 pk en 340 Nm aan trekkracht. Dat is een toename van 8 pk en 20 Nm ten opzichte van het uitgaande model. Het koppel is tussen 2.000 en 6.400 toeren per minuut voorhanden. De 0-100 km/u acceleratie duurt voortaan slechts 4,2 seconden en de topsnelheid komt uit op 275 km/u. Dat zijn imposante cijfers.

S iets te hardcore? Neem de GT!

Voor wie een S-versie iets te hardcore vindt, is er ook nog een A110 GT. Die is met 79.090 euro een stukje voordeliger ten opzichte van de S-variant. Het accent bij de GT ligt meer op luxe en dagelijkse bruikbaarheid. Je krijgt bijvoorbeeld de meer softe wielophanging van een reguliere A110. Maar je krijgt wel 300 pk. In een notendop nog even de prijzen voor het overzicht:

Alpine A110: 68.990 euro

Alpine A110 GT: 79.090 euro

Alpine A110 S: 83.290 euro

Een beetje snel?

Een vermogen van 300 pk zorgt in combinatie met een gewicht van 1.114 kilogram natuurlijk voor aansprekende prestaties. Maar verwacht wat acceleraties betreft geen vuurwerk. De A110S is zeker vlot, maar om echt snel te zijn heeft ie 100 pk extra nodig. De Alpine blinkt vooral uit in bochtentempo, want dankzij het middenmotorconcept heeft de auto een fenomenale gewichtsverdeling en kun je een moordend hoog tempo halen. Je kunt ontzettend vroeg op het gas, helemaal op droog asfalt.

Heel solide

Wees bij nat weer wat voorzichtiger, want dan kan de korte wielbasis en vooral forse spoorbreedte zorgen voor verrassingen. Maar overall voelt de A110S heel solide aan. De Alpine A110 heeft ook torque vectoring. Door gebruik te maken van de achterremmen om de koppelafgifte tussen de achterwielen nauwkeurig te verdelen, is er meer tractie en stabiliteit.

Goed bij de les

Het gevoel van controle is enorm en daardoor is het aanvallen van een bocht heel belonend. De aandrijflijn draagt daar ook aan bij, want de 1,8-liter vierpitter is goed bij de les, helemaal in standje Sport of Race. De 7-traps Getrag-automaat met dubbele koppeling schakelt razendsnel op en terug en bij terugschakelen klinken er heerlijk – kunstmatig opgewekte – plofjes uit de uitlaat.

Aankleding Alpine A110

Alpine heeft op cosmetisch vlak niet veel gewijzigd aan de A110 of A110S. Het interieur heeft hier en daar een meer hoogwaardige afwerking gekregen en op de achterzijde wordt A110S voluit geschreven. Je kunt een A110 wel meer personaliseren dan voorheen, onder meer dankzij Alpine Atelier waarbij elke kleur mogelijk is.

A110S met Aerokit

Als je wil kun je de A110S meer hardcore maken middels een aerokit. Deze kun je eenvoudig herkennen aan de voorzijde vanwege de splitter. Aan de achterkant is er een flinke spoiler. Wel een prijzige optie: 5.450 euro. Dat is veel geld voor alleen een achterspoiler en frontsplitter van carbon. Waldow Performance biedt soortgelijke carbon goodies aan voor ongeveer 4.500 euro, wellicht interessant.

En nu we het toch over opties hebben. Deze A110S in kwestie heeft vrijwel alle opties.

Orange Fue: 1.870 euro

Sabelt Racing kuipstoelen (microfibre met oranje stiksels): 730 euro

Microfibre pakket: stuurwiel, hemelbekleding, middenconsole en dashboard afgewerkt in microfibre: 1.670 euro

Focal Premium audioinstallatie: 620 euro

Bagagenet achter de passagiersstoel: 520 euro

Parkeersensoren voor en achter mat: 810 euro

Circuitbanden Michelin Cup 2: 750 euro

Two-tone kleurencombi: 2.920 euro

Pack Aero bestaande uit frontsplitter en achterspoiler: 5.450 euro

Oranje veiligheidsgordels: 250 euro

Luxe vloermatten: 130 euro

Conclusie Alpine A110S

Helemaal in deze kleur is de Alpine A110S een snoepje. De tweezitter rijdt heerlijk en ziet er sensationeel uit. Een Porsche 718 Cayman is praktischer, want meer bagageruimte. Maar we begrijpen goed als je voor deze Fransman valt. Het totaalpakket klopt, alleen kun je bij Lotus en Porsche voor nog meer power gaan. Maar zo licht als deze Alpine zijn die Porsche en Lotus niet. Zelfs de Emira weegt al 1.400 kilogram. Dan doet Alpine het met ongeveer 1.100 kilogram toch een stuk beter.

Veel dank aan Alpine Centre Soestdijk voor het uitlenen van deze A110S.