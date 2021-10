Iemand betaalde €2 miljoen (!) voor een digitale Nissan GT-R

Een echte Nissan GT-R is ook bij de deal inbegrepen, maar dan nog is het niet bepaald een koopje.

Bij peperdure klassiekers kun je terecht de vraag stellen: is zo’n auto nu echt miljoenen waard? Het antwoord laten we in het midden, maar je krijgt voor dit geld in ieder geval nog een prachtig fysiek product. Dat is niet het geval bij NFT’s.

In de wondere wereld van de NFT’s worden er namelijk torenhoge bedragen voor puur digitale ‘kunstwerken’, die ieder ander ook kan zien. Dat klinkt als een onzinnige aankoop, maar dat is eigenlijk niet relevant. Zolang het maar een goed investering is. En er zijn momenteel genoeg mensen die NFT’s als een goede investering zien.

Nissan Canada besloot ook in te spelen op de NFT-gekte. Zij gaven kunstenaar Alex McLeod de opdracht om een digitaal kunstwerk te maken van de Nissan GT-R. Dit resulteerde in de onderstaande NFT, waarbij een Nissan GT-R te zien is tussen wat zwevende bollen. Heel eh… kunstzinnig.

Nissan besloot vervolgens deze NFT te veilen. Om er toch nog een fysiek product aan te verbinden krijgt de hoogste bieder ook nog de sleutels van een échte Nissan GT-R. En niet zomaar eentje, maar een gloednieuwe GT-R Nismo Special Edition. Kijk, daar heb je tenminste wat aan.

De NFT werd geveild via Rubix, met een reserveprijs van $280.000. Alles wat de veiling daarboven zou opbrengen beloofde Nissan Canada aan het goede doel te geven. Henk Westbroek kan heel blij zijn, want wat blijkt? De NFT bracht maar liefst 2,3 miljoen dollar op, omgerekend 1,98 miljoen euro.

Iemand heeft hiermee dus een hele dure Nissan GT-R aangeschaft. Of misschien weet hij de NFT wel weer voor hetzelfde bedrag te verkopen en houdt hij er een gratis Nissan GT-R aan over. Wie weet.