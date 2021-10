‘Verstappen reed dit weekend ziek naar de overwinning’

Zowel Verstappen als Perez zaten tijdens de GP van Austin ziek in de auto, zo blijkt nu.

Voor de ogen van de vele duizenden toeschouwers die lijfelijk aanwezig waren reed Max Verstappen een nagenoeg foutloze race in Austin. Er was geen enkele aanleiding om te constateren dat hij uit vorm was of zijn dag niet had. Toch bleek hij lichamelijk niet topfit te zijn.

Auto, Motor und Sport bericht namelijk dat Max Verstappen ziek in de auto zat. Hij zou last van zijn maag gehad hebben. Verstappen hoor je daar uiteraard zelf niet over klagen, maar Helmut Marko laat weten dat het op een gegeven moment zelfs zwart voor zijn ogen werd. De ogen van Max, welteverstaan. Dat de temperatuur zo rond de 30 graden lag hielp natuurlijk niet mee.

Gelukkig was er niets van te merken van Verstappen’s lichamelijke ongemakken: afgezien van een iets langzamere start was Max de hele race scherp. De druk van Mercedes was voor menig toeschouwer zenuwslopend, maar Verstappen hield het hoofd koel en stuurde zijn Red Bull als eerste over de finish. En dat terwijl hij dus eigenlijk half ziek was. Of zou Helmut het stiekem wat aangedikt hebben om de overwinning meer luister bij te zetten?

Verstappen was overigens niet de enige die niet helemaal fit was. Zijn collega Perez had het nog zwaarder. Zoals bekend functioneerde zijn drinksysteem niet, maar ook hij kampte met maagproblemen. Misschien waren de lokale specialiteiten niet helemaal goed gevallen. Naar eigen zeggen was het de zwaarste race van zijn leven.

Ook bij Perez was er geen negatief effect op zijn resultaten. Hij reed namelijk naar een nette derde plaats. Er was weliswaar een flink gat, maar realistisch gezien was P3 toch het hoogst haalbare. De omstandigheden in acht nemende was dit gewoon een topprestatie van Checo.

Via: Auto, Motor und Sport