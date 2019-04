Iemand heeft dit zielig hoopje Ferrari gekocht

Misschien om de as ergens uit te strooien?

“Ik heb een Ferrari”. Woorden die indruk maken tot je foto’s van deze barbecue laat zien. Het zijn geen directe foto’s van een nasleep van een incident, maar advertentiefoto’s. Wat je ziet was ooit een prachtige Ferrari F355 Spider uit 1999. Wat nog over is van deze supercar is een stuk verdriet en heel veel troep. Toch heeft er iemand wat in gezien.

De Italiaan werd namelijk via Copart aangeboden en de auto is nog verkocht ook. Voor welke prijs is helaas niet bekend, maar dat kan nooit heel veel zijn geweest. Knappe jongen die van deze Ferrari nog iets weet te maken. Vrijwel niets bruikbaars van de F355 Spider is overgebleven.

De auto stond te koop in Santa Paula, Californië. Het verhaal achter de brand is niet bekend. Normaal gesproken komt de F355 met een fantastisch klinkende 3.5-liter V8. Zingen doet de achtcilinder, of wat er nog van over is, niet meer. Aan de hand van het chassisnummer kan de kersverse eigenaar een nieuwe F355 gaan bouwen. Een zeer kostbare klus als deze persoon dat wil doen met originele onderdelen. Naar aanleiding van dit artikel hebben we in elk geval geleerd dat zelfs de grootst mogelijke troep nog geld kan opleveren.