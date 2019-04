Nederlander brengt iconische Eend tot leven

Eend that a kick in the head.

Sommige auto’s mogen met recht ‘een icoon’ worden genoemd. De Volkswagen Kever, Austin Mini en Fiat 500 zijn daar goede voorbeelden van. Het was aanvankelijk niet eens de bedoeling om er een icoon van te maken. Toevallig werden alledrie de auto’s dusdanig ontworpen om zo goedkoop mogelijk te zijn.

Daardoor is de auto niet enkel geliefd om wat de auto is, maar ook wat de auto in kwestie betekend heeft. Iedereen die geboren is in de jaren ’50 heeft ergens in zijn leven te maken gehad met de Kever, Mini of 500. De Citroen 2CV hoort absoluut in dat rijtje thuis. Een groot verschil is dat de VW, Mini en Fiat allemaal een moderne reïncarnatie kennen. Citroen heeft het daarentegen nooit aangedurfd om de 2CV in een nieuwe jas te steken.

De Citroen C3 had wel wat weg van de dimensies van de 2CV en de C3 Pluriel was net zo eigenwijs, maar een moderne Eend? Leuke auto’s, absoluut, maar ze wisten de essentie van de 2CV niet te vatten. “Als Citroen het niet doet, dan doe ik het maar”, dacht Nederlander Martin Hajek. Hajek is industrieel ontwerper geweest en werkte in zijn vrije uurtjes aan een moderne herinterpretatie van de Citroen 2CV. Het resultaat heet Citroen eCV, wat iets weggeeft over de aandrijflijn van de auto, want deze is nu helemaal elektrisch. Op zich geen probeleem, niemand gaat die futloze tweecilinder bromtol missen. Er is was geen petrolhead die een 2CV kocht om zijn motor.

Het geheel is natuurlijk nog ver in het concept-stadium. Zo ontbreekt een deugdelijk interieur. Echter, qua design is het een overtuigend geheel. Met name de details zijn geweldig, zoals de ‘Chevrons’ in de banden, de drie wielbouten in het wiel en het eenvoudige instrumentarium.

Omdat Parijs niet zijn eigen taxi icoon heeft zoals Londen deze wel kent, heet Hajek alvast een voorzetje gedaan met de eCV taxi. Dit een iets langere variant van dezelfde auto. Zowel de eCV als de eCV taxi zijn autonoom. Nu maar hopen dat Citroen dan eindelijk met een moderne variant komt.