Gebruikershandleiding kwijt? Porsche heeft de oplossing

Tof als de handleiding mist bij je klassieke Porsche, of gewoon leuk materiaal voor de verzamelaar.

Hoe relevant is de papieren handleiding van een auto nog? Tenzij je Doug DeMuro heet is de kans groot dat je nooit serieus door alle bladzijden hebt gebladerd. Als je iets nodig hebt is het internet vaak sneller dan zelf het boek doorbladeren. Bovendien kun je geen Control + F toepassen met een papieren gebruikershandleiding, wat toch wel verrekte handig zou zijn.

Naast het feit dat je bij Porsche Classic terecht kunt voor originele onderdelen voor een klassiek model van het merk, gaat Porsche Classic nu ook gebruikershandleidingen verkopen. De klassieke tak van de Duitse autofabrikant laat weten meer dan 700 klassieke handleidingen opnieuw uit te geven. Van de 356 tot de 911 (996): het boekje is via Porsche te koop, mocht de handleiding niet meer bij de auto zitten.

Zo’n gebruikershandleiding is niet alleen handig als deze mist. Een nieuw boekje bestellen kan ook een soort noodzaak zijn in het geval van een Porsche van 40 of 50 jaar oud. Het originele boekje is soms verfrommeld, niet meer van de beste kwaliteit en toe aan vervanging. Of je wil juist het originele boekje in een zo goed mogelijke conditie houden en een ‘replica’ bestellen zodat deze laatste gelezen kan worden.

De 700 beschikbare handleidingen komen in verschillende talen, waarvan 150 in het Duits. Naast handleidingen heeft Porsche ook 100 garantie- en serviceboekjes opnieuw laten drukken.