Iemand is 72 uur bezig geweest om deze McLaren te bekladden

Er is iemand flink tekeer gegaan op deze McLaren Elva.

Je was ‘m waarschijnlijk alweer vergeten: de McLaren Elva. We zullen je daarom even helpen herinneren: dit was die ene McLaren zonder voorruit. Een regelrechte rivaal voor de Ferrari SP1 en SP2 Monza dus. Alleen bleek de McLaren iets minder gewild.

De Elva zou namelijk eerst gebouwd worden in een oplage van 399 stuks, maar McLaren stelde dit later naar beneden bij en hield het bij 249 exemplaren. Later werd dit aantal nóg een keer verlaagd, naar 149 stuks. Dat is tamelijk gênant, des te meer omdat Ferrari alle 499 Monza’s in no time had weten te slijten.

Enfin, McLaren heeft toch nog wat klanten kunnen vinden voor de Elva, waaronder een Vietnamese kunstliefhebber. Die wild iets heel bijzonders maken van zijn Elva. McLaren is natuurlijk de beroerdste niet en zo ontstond deze eh… bijzondere Elva.

Het lijkt alsof de auto het slachtoffer is geworden van vandalisme, maar niets is minder waar. Wat je hier ziet is het werk van de Franse kunstenaar Hom Nguyen (met Vietnamese roots), die de auto met de hand beschilderd heeft. Dit klusje heeft 72 uur beslag genomen.

Je denkt misschien ‘Waarom duurt het 72 om willekeurige krassen aan te brengen?’, maar het zijn dus geen willekeurige krassen. Als je goed kijkt kun je gezichten ontwaren in de de wirwar aan lijnen. Al is dat misschien lastig te zien als de auto voorbij rijdt.

Wat verder opvalt is dat deze McLaren Elva wél een voorruit heeft. Dit was een optie die McLaren later toegevoegd heeft in een poging om meer klanten over te halen. Wat in het geval van deze Vietnamees dus gelukt is.

Wat het hele kunstwerk gekost heeft weten we niet, en dat is misschien maar goed ook. We weten wel dat je voor een standaard McLaren Elva (zonder de optionele voorruit) al €1,7 miljoen betaald.