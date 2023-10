Tesla redt het leven van man die achtervolgd wordt door Hamas

Deze eigenaar is zeer tevreden over de kwaliteit van zijn Tesla Model 3.

Als in Nederland je auto er de brui aan geeft is dat heel vervelend, maar in een oorlogssituatie kan het een kwestie van leven en dood zijn. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Israëlische Tesla Model 3-eigenaar, wiens lot afhing van zijn auto.

De man reed in zijn Tesla toen hij onder vuur werd genomen door Hamas-strijders. Hij werd beschoten met Kalashnikovs en een machinegeweer. Om de auto uit te schakelen richtten ze niet alleen op de banden, maar ook op de plekken waar ze dachten de motor en de brandstoftank zaten.

De terroristen hadden echter niet in de gaten dat het een elektrische auto betrof, waardoor de Tesla gewoon door kon rijden. De bestuurder was inmiddels wel gewond geraakt (het was ten slotte geen Cybertruck), maar hij bleef het gaspedaal intrappen.

Hamas zette de achtervolging in met een Toyota-pick-up, maar ondanks de lekke banden wist de Model 3 Performance de achtervolgers toch voor te blijven. De bestuurder had echter serieuze verwondingen en besefte dat hij zo snel mogelijk bij een ziekenhuis moest zien te komen.

De man bleef daarom doorrijden op zijn lekke banden en haalde daarbij snelheden tot 180 km/u. Zo wist hij na een helse rit van zo’n 23 km het ziekenhuis te bereiken, waar hij door hulpverleners uit zijn auto werd gehaald. De kogels hadden hem geraakt in zijn hoofd en in zijn handen, maar kan het allemaal navertellen, wonder boven wonder.

En de Tesla? Die is compleet doorzeefd, met meer dan 100 kogelgaten. De auto is dus afgeschreven, maar volgens de eigenaar rijdt ‘ie nog steeds. Het verhaal is inmiddels ook Elon Musk onder ogen gekomen, die via X laat weten: ‘Glad he made it!’

Via: Michael Lugassy en Gilad Alper op X