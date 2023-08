Het hippe -maar failliete- VanMoof is overgenomen door het al even hippe McLaren

Het oorspronkelijke verhaal heeft in principe niets met auto’s te maken, maar gelukkig hebben we nu een haakje gevonden waardoor dat wél het geval is. We hebben het natuurlijk over de hippe, maar failliete fietsenbouwer VanMoof.

Want er is veel te doen geweest over de slachtoffers gedupeerden in het verhaal. Niet alleen de schuldeisers, maar vooral die arme klanten. Die duizenden euro’s betaalden om lekker uniek te zijn op hun vette VanMoof. Net als alle andere grachtengordelbewoners natuurlijk.

VanMoof overgenomen door McLaren

Hun fietsen hadden de neiging nogal eens kapot te gaan en alle fietsen die ter reparatie bij de winkels van VanMoof stonden, bleven daar door het faillissement ook gewoon staan. En da’s zuur. Want hoe moesten zij zich dan onderscheiden? precies, op een Swapfiets natuurlijk. Maar dat terzijde.

Er lijkt goed nieuws voor hen, want VanMoof wordt overgenomen door Lavoie, bekend van de stepjes en eigendom van McLaren. Jazeker, die van de sportwagens en Lando Norris. Die zagen blijkbaar wel brood in een failliete fietsenfabriek en hebben de poeplap getrokken. Ze willen zo verder uitbreiden op het gebied van elektrische voertuigen.

De overname staat gepland voor 4 september en dan weten ook de gedupeerde klanten van VanMoof wat hen te wachten staat. In totaal heeft VanMoof 190.000 fietsen verkocht, die alleen bij hun eigen winkels in onderhoud konden. In elk geval kunnen ze nu wel zeggen dat ze een McLaren hebben.

Is ook wat waard, toch?