McLaren opent grootste showroom tot op heden

De grootste op zichzelf staande showroom van McLaren is een feit.

Een enorm modellengamma heeft McLaren nu ook weer niet, dus de showroom vullen vergt wat creativiteit. Maar ach, met alle modellen door de jaren heen kom je een heel eind bij de Britse autofabrikant. McLaren heeft de grootste showroom van het merk geopend in Dubai.

Er zijn wel grotere showrooms van het sportwagenmerk, maar deze moet McLaren delen met andere merken. In Nederland is onder andere Louwman Exclusive dealer van het merk, echter moet McLaren de ruimte delen met andere merken zoals Morgan en Maserati. In Dubai is de grootste showroom exclusief voor McLaren zelf.

De twee nieuwe modellen in vorm van de 750S en de Artura moeten het leeuwendeel van de nieuwverkopen voor hun rekening gaan nemen in Dubai. Beide modellen staan dan ook te schitteren in de gloednieuwe showroom.

Naast een verkoopruimte is er ook een Service gedeelte. In de werkplaats kan McLaren sleutelen met een max van 150 auto’s per maand. Met de opening van de grootste showroom in Dubai heeft McLaren nu meer dan 100 dealerlocaties in meer dan 40 markten. Das best een hoop voor een merk als je beseft dat ze een decennia geleden zijn begonnen met het bouwen van moderne sportauto’s. Het merk McLaren zelf bestaat al 60 jaar.

In Dubai is sowieso alles groot, groter, grootst. Eerder werd door McLaren in deze stad al de grootste Service Centre van het merk geopend. Dat was in 2022. Daar is nu een enorme showroom bijgebouwd. Naast diverse ruimtes waar klanten kennis kunnen maken met de modellen van het merk is er ook een speciale McLaren Special Operations (MSO) studio. Hier kunnen nieuwe auto’s naar hartelust worden geconfigureerd met tal van personalisatiemogelijkheden.