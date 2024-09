Dit is NIET de volgende EV van Volvo!

Deze zeer professioneel uitgevoerde artist’s impression is precies het tegenovergestelde van wat Volvo wil bouwen.

Het is nog steeds de uitdaging voor ontwerpers: auto’s ontwerpen met de beste (laagste) luchtweerstand. Kijk, in theorie kennen we de vormen, de druppelvorm met name is eentje die door de lucht snijdt als een warm mes door een stuk boter. Maar ontwerpers vechten nog steeds met de windtunnel om die vorm nóg beter te maken.

Een voorbeeld van een merk dat laat zien wat hier mis mee is: Mercedes. De EQS is een indrukwekkende auto qua specs, helemaal die Cw-waarde van 0,20. De auto is echter een soort… blobvis. Als traditionele autofanaten zijn we gewoon voornamelijk fan van klassieke ’three box designs’ zoals sedans altijd waren, waar voorkant-midden-achterkant drie duidelijk gescheiden ‘boxen’ zijn.

Volvo wil geen Apple-muis

Nog steeds heer en meester van bloedmooie sedans pennen is Volvo. Met de ES90 op komst, een elektrische S90, wordt het vinden van aerodynamica nog belangrijker dan het al was. EV’s draaien om maximale efficiëntie en het doel wordt uiteindelijk om zo ver mogelijk te komen met zo klein mogelijke accu’s. Als de auto structureel fout is qua vorm, dan sta je direct met 1-0 achter.

Er staat dus een ommezwaai te wachten, maar Volvo wil Volvo blijven. Of zoals de Senior Manager Exterior Design van Volvo genaamd Florian Mockenhaupt het verwoordt: Volvo wil geen Apple-muis bouwen. Zo noemt hij even gekscherend de auto’s die de druppelvorm wel heel serieus nemen, uiteraard zonder één merk uit te zonderen (maar we snappen allemaal wat hij bedoelt).

Mockenhaupt wil heel graag op de koers van klassieke, ietwat hoekige auto’s blijven. Volgens hem blijven Volvo’s duidelijk Volvo’s, los van het feit dat de aankomende EV-modellen uit heel ander houd gesneden zijn qua technologie. Bovendien vindt Mockenhaupt dat een blob-vorm qua daklijn vaak nadelig is voor de interieurruimte. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat er geen sprake van een XC90 (of EX90) met lagere daklijn is. Volvo gaat proberen om designtrucjes toe te passen om voor een lagere luchtweerstand te zorgen, zoals bijvoorbeeld op de EX30. Die verstopt in het zwarte gedeelde onder de koplamp een gat om extra lucht door te laten.

Matroesjka-effect

Mockenhaupt zegt ook dat Volvo niet de fout wil maken die bepaalde merken momenteel maken, namelijk dat de alle auto’s in de line-up een soort matroesjka-poppetjes worden. Waar elke auto zo goed als identiek is, alleen groter of kleiner. Aldus het merk dat met de vorige generatie precies dat deed met hun modellen. (via Drive)