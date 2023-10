BPM op bedrijfswagens in 2025: dit moet je weten

Vanaf 2025 word je als ondernemer niet meer gematst met BPM-vrijstelling. Hoe zit dat precies?

Bij de aanschaf van diesels hoef je tegenwoordig niet op veel belastingvoordelen te rekenen, maar met bedrijfswagens is het een ander verhaal. Als ondernemer kun je nog gewoon een bestelwagen kopen zonder dat je een cent BPM hoeft te betalen. Nóg wel…

Dat gaat echter veranderen. Vanaf 2025 is het uit met de pret en moet je als ondernemer ook BPM aftikken bij aanschaf van je bedrijfswagen. Dat wil zeggen: bij bussen die niet volledig elektrisch zijn. Als je dus toe bent aan een nieuwe bedrijfswagen is het slim om deze voor 2025 te kopen.

BPM op basis van CO 2

BPM op bedrijfswagens bestaat natuurlijk al, maar deze wordt momenteel anders berekend dan bij personenauto’s. De BPM voor bedrijfswagens wordt namelijk niet bepaald door de CO 2 -uitstoot, maar is puur gebaseerd op de cataloguswaarde.

Dat gaat echter ook veranderen. Als de BPM-vrijstelling in 2025 verdwijnt zal de BPM gebaseerd worden op de CO 2 -uitstoot. Dat betekent dus dat de meeste busjes in één keer fors duurder zullen worden. Uiteraard is het idee dat je dan denkt: ‘weet je wat, ik koop wel een elektrische bus.’

Het is te verwachten dat veel mensen nog voor 2025 een dieselbus bestellen. Wat daarbij ook een rol speelt zijn de zero-emissiezones die vanaf 2025 in veel binnensteden ingesteld worden. Bestelwagens tot Euro 4 worden vanaf 2025 geweerd, Euro 5-bestelwagens vanaf 2027 en Euro 6-bestelwagens vanaf 2028. Nog een reden om tijdig een nieuwe bedrijfsauto te bestellen.

Met of zonder BPM, hoeveel scheelt het?

Bestelwagens met een ouderwetse verbrandingsmotor worden per 2025 dus fors duurder, maar hoeveel gaat het nu echt schelen? Dat hangt natuurlijk af van het model en de motorvariant, maar we kunnen alvast een indicatie geven.

Laten we bijvoorbeeld een Peugeot Expert nemen. De instapversie is de 1.5 BlueHDI met 102 pk, die op dit moment €26.000 kost. Dat is dus exclusief btw én BPM. Daar komt vanaf 2025 echter €66,91 aan BPM per gram CO 2 -uitstoot bovenop.

De Expert 1.5 BlueHDI heeft volgens de WLTP-cyclus een uitstoot van 171 gram per kilometer, dus een snelle rekensom leert dat er €11.441,61 aan BPM betaald moet worden. Daarmee wordt de totaalprijs opeens €37.441,61.

Peugeot Expert 1.5 BlueHDI 100 Prijs ex. btw en BPM €26.000 BPM €11.441,61 Prijs ex. btw, incl. BPM €37.441,61

Op het moment dat je voor een bus gaat die groter is en/of een zwaardere motor heeft loopt de BPM alleen maar op natuurlijk. Ter illustratie nemen we even een Mercedes Sprinter in L2H2-uitvoering met de krachtigste motor, de 190 pk sterke 419 CDI.

Deze kost zonder belastingen €50.871. Met een uitstoot van 322 gram per kilometer komt daar €21.545,02 aan BPM bovenop. Daardoor wordt het prijskaartje ruim €72.400. Deze bus wordt dus ruim 42% duurder.

Mercedes Sprinter L2H2 419 CDI Prijs ex. btw en BPM €50.871 BPM €21.545,02 Prijs ex. btw, incl. BPM €72.416,02

En hoe zit het met import?

Met het schrappen van de BPM-vrijstelling lijkt de overheid niet alleen het aanschaffen van elektrische bedrijfswagens te stimuleren, maar ook het importeren van bedrijfswagens. Op dat vlak gaat er echter ook wat veranderen. De afschrijvingstermijn van de BPM wordt namelijk aangepast.

Waar de BPM op bedrijfswagens momenteel in 5 jaar wordt afgeschreven wordt dit per 2025 verlengd naar 25 jaar. Dat betekent dat de rest-BPM maar langzaam afneemt naarmate een bedrijfsauto ouder is. Óók een bedrijfswagen importeren wordt dus aanzienlijk duurder na 2025. Al met al genoeg reden om niet te lang te wachten met de aanschaf van een nieuwe bus. Of anders toch maar elektrisch…?