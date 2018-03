In 2 seconden op 100 km/u met de Rimac C_Two

De Kroaten zijn niet gek.

Hij is verbluffend snel en niet verbluffend lelijk. Rimac laat zien dat elektrische auto’s geen afschuwelijke hokken hoeven te zijn. In Genève laat de Kroatische autobouwer de nieuwe C_Two zien. De elektrische supercar overtreft het oude model en maakt op elk vlak een diepe indruk.

De C_Two doet 0-100 in minder dan twee seconden en de topsnelheid ligt op 412 km/u. De auto heeft qua ontwerp een heel eigen design gekregen. Persoonlijk zie ik er wat van Koenigsegg in terug. Echter, in plaats van een dikke geblazen V8 doet Rimac het met pure elektropower. De body is volledig uit carbon opgetrokken en wat je ziet is een compleet nieuwe auto. Ondanks het feit dat Rimac een kleine autobouwer is, hebben ze niet de Concept One als basis genomen. Dat is bij andere autofabrikanten wel anders, kuch, Spyker.

Als buitenbeentje weet Rimac nog niet zoveel aandacht te trekken als bijvoorbeeld Koenigsegg of Bugatti. De stille jongetjes van de klas kunnen echter het meest verrassend uit de hoek komen. Vraag dat maar aan Richard Hammond. Hou deze autofabrikant dus in de gaten!