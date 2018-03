Rimac jaagt Richard Hammond de stuipen op het lijf

Ze hebben namelijk een nog krachtigere en snellere auto gebouwd dan de Concept One, waarmee 'The Hamster' een Zwitserse berg afrolde.

Het tweede model van het Kroatische bedrijf heet, je verzint het niet, eigenlijk de concept two. Rimac doet echter hip door dit weer te geven als ‘C_Two’. Maar ja, lekker belangrijk die naam. Het gaat natuurlijk om de specs bij een project als dit.

Nou zijn we op het vlak van kille cijfertjes de laatste jaren een klein beetje afgestompt. Een hete hatch heeft tegenwoordig 300+ pk, een supercar al snel rond de zes à zevenhonderd en een hypercar 1.000+. Alles gaat supersnel van nul naar honderd en door naar snelheden die je in de realiteit nooit zal bereiken. Om kort te gaan: het is allemaal niet zo bijzonder meer.

Echter, de Rimac draait de volumeknop van deze waanzin door naar stand elf: 1.914 pk, 2.300 Nm, nul-naar-honderd in minder dan twee seconden, maximumsnelheid 412 kilometer per uur. En dat alles op elektriciteit. Dat is dus nóg wat sneller dan we al dachten.

Zoals je kan zen in de gallery, zijn inmiddels ook de looks van de Rimac C_Two bekend. Daarover kunnen we kort zijn: de auto lijkt op iets dat hard gaat, met vleugeldeuren en de achterlichten van een BMW i8. Heel bijzonder of mooi kunnen we het niet noemen, lelijk echter ook niet. Gewoon een prima uiterlijk voor een auto die puur draait om prestaties.