In beeld: de bijzondere designtrends van 2025

We schijnen wat licht op hoe de designtrends zich ontwikkelen anno 2025.

Het leven gaat zo snel: ineens leven we al in 2025. Voor de automarkt merken we dat we toch in een soort revolutie zitten. De Autoshow van Shanghai maakt dat weer duidelijk, helemaal omdat de Chinese automerken steeds groter en groter worden. Omdat die markt te groot is om links te laten liggen, veranderen onze trends ook steeds meer. Het begint op te vallen dat de auto’s die je tegenkomt steeds bijzonderder worden. En dat is lang niet altijd positief.

Designtrends 2025

Feit is wel dat het veranderen van designtrends iets is van alle jaren. En het zijn trends omdat veel designdetails leven onder vele automerken. Daar kun je boeken over schrijven, maar wij houden het bij een lijstje voor de zondag. We nemen je mee in de wereld van de moderne designtrends van 2025 (of in ieder geval de recente jaren). Vooral gericht op exterieurdesign, overigens. We proberen aan de hand van voorbeelden steeds uit te leggen hoe deze trends ontwikkelen, in ietwat willekeurige volgorde. Uiteraard mag meedenken in de reacties altijd!

Chroom sterft uit: zwart is in

Om mee te beginnen: chroom. Toegegeven: als je goed zoekt, bestaat het nog. Het was altijd de manier om auto’s lekker veel bling mee te geven, denk maar aan oude bumpers. Daarna werd het vooral een manier om details van de auto wat stijlvoller te maken.

Om heel eerlijk te zijn, het idee van chromen details is verre van uitgestorven. Er wordt vaak gekozen voor de kleur van chroom, maar dan niet glimmend. Als een soort ‘aluminium’-look. De trend die veruit het meest populair lijkt te zijn echter is dat vrijwel alles zwart moet zijn. Zwarte velgen, zwarte logo’s, zwarte raamomlijstingen, zwarte spiegelkappen: alles moet donker. Soms zelfs in combinatie met getinte lampen en ramen. Toegegeven: soms werkt het met een felle contrastkleur voor de carrosserie, maar in combinatie met een donkere kleur wordt het een nogal kleurloos geheel. Dat terwijl de juiste mate van aluminiumkleur dan wel chroom toepassen lekker chique kan zijn.

Velgen

Een ander voorbeeld van designtrends in 2025 is velgen. Vijfspaaks was vaak de norm, vierspaaks of driespaaks was bijzonder en meerspaaks bestond ook veel, maar los van dat was de velg ‘per spaak’ symmetrisch. Dat is nu ook veranderd. Veel auto’s komen uit met hele gekke velgen. Vooral Peugeot, Renault en Kia zijn hier heel goed in.

Overigens heeft dit ook te maken met een andere velgentrend: aerodynamische ‘deksels’ op een standaard velg. Dit omdat je met aerodynamische velgen minder luchtweerstand creëert en zo meer rijbereik krijgt. Voor EV’s wel zo fijn.

Daarnaast is één kleur voor je velg ook niet meer je van het. Vaak wordt er gekozen voor het zogeheten diamond cut. Dat wil zeggen dat de velg één kleur gelakt wordt (meestal zwart) en vervolgens de lak er in een bijzonder design afgeslepen wordt. Dit levert vaak een two-tone ontwerp op en voegt ook weer een grote lading zwart toe aan de velgen.

Het gekke is dat autodesign zo druk is geworden (daarover later meer) dat ‘rustige’, volledig zilveren vijfspaaks velgen eigenlijk niet helemaal lekker meer staan onder moderne auto’s. De velgen groeien dus een beetje mee met alle andere designtrends.

Kleur!

Vergrijzing, het is een probleem onder auto’s. Ruim 80 procent van de nieuw verkochte auto’s wordt besteld in zwart, grijs of wit. Daarna is donkerblauw heel populair, maar dan wel zo donker dat het in veel situaties gewoon zwart lijkt. Een positieve designtrend van 2025 is dat we steeds meer kleur zien. In ieder geval wordt het aangeboden. En niet alleen de standaard kleuren van de regenboog, ook bijzondere tussenin-tinten. Niet alles staat elke auto, maar het idee dat er meer kleur wordt aangeboden is altijd goed.

Personalisatie lijkt steeds belangrijker te worden. BMW heeft nu voor vrijwel elk model, de 1 Serie incluis, een aanbod Individual-kleuren. Je kan hem zelfs in het paars bestellen! Vaak wordt ook een beetje gespeeld met de grijstinten: die heten officieel wel grijs of zwart, maar zijn niet helemaal grijs. Smoke Grey van VW (Polo en Taigo) schiet te binnen, maar er zijn meer voorbeelden.

En we moeten even de strategie van Stellantis benoemen: ELKE kleur is bijbetalen, behalve de kleur waarin de auto werd voorgesteld. Dat gifgroene kleurtje van de nieuwe 208? Gratis. Wit? 700 euro dokken. Zwart? Idem dito. Dit geldt ook voor de 308, 3008, Opel Corsa/Mokka/Astra en verschillende modellen van Citroën. Ook al pluk je hem zo kaal mogelijk, de opvallendste kleur blijft gratis. Het is eigenlijk geniaal: als je er geen probleem mee hebt dat je auto een leuke kleur is, maak je het straatbeeld voor iedereen leuker. En ben jij zo saai dat je een andere kleur wil? Dan moet je bijbetalen.

To grille or not to grille

Eén van de designtrends van 2025 is een bijzondere. Nog geen tien jaar geleden was het altijd hetzelfde bij bijvoorbeeld Audi: de grille werd steeds groter. En toen kwam BMW met de fameuze 4 Serie/M4/M3-grille. Grilles werden bizar groot.

Nu steeds meer auto’s elektrisch worden, is een grote grille steeds minder belangrijk. En dus sta je voor een keuze. Het familiegezicht, grille incluis, weer op de schop doen en spelen met andere designdetails dan een grote grille. Zoals bij Volkswagen: daar is bij de ID-modellen de grille vaak een klein gedeelte in de bumper met tussen de koplampen geen duidelijke grille. Of de BMW-manier: van die bizarre grille een groot, dicht paneel maken wat dus eigenlijk geen functie heeft.

Het heeft ook als resultaat dat auto’s vol zitten met koelgaten, lang niet altijd functioneel. Gewoon, omdat het er sportief uitziet. Bij sommige auto’s heeft het nog als functie dat er minder luchtweerstand optreedt, maar bij vele sportieve auto’s is het allemaal nep.

Verlichting: signaturen…

De designtrends in 2025 waar we veruit het meeste van zien hebben te maken met verlichting. Om mee te beginnen: dagrijverlichting. Verplicht gesteld in 2009 moest elke auto iets van verlichting altijd aan hebben, om de zichtbaarheid te verhogen. Audi was er al vroeg bij om dat te doen met ledverlichting. Voor het energieverbruik, maar ook omdat je makkelijker patronen kan vormen met ledjes. Tegenwoordig wordt verlichting dan ook gebruikt om de auto een gezicht te geven. In het donker zorgt dat voor extra herkenbaarheid, maar ook overdag profileert het de auto beter.

Nieuwe trends zijn dat veel merken kiezen voor een doorlopende lichtbalk, aan de achterkant is dat al een tijdje gaande. Het doet wat denken aan de heckblendes, doorlopende reflectoren tussen de achterlichten. Alleen nu dankzij ledverlichting dus als doorlopende lichtgevende balk.

Iets nieuwer is dat veel merken kiezen voor een doorlopende dichtbalk aan de voorkant. Vaak door de lichtsignatuur in de koplampen door te laten lopen naar beide kanten. Bij bijvoorbeeld de Hyundai Kona is de hele voorkant omgekat om tot een soort Robocop-helm te komen. Wat we toch even in de groep willen gooien: als je enkel de dagrijverlichting aanzet van de Kona, lichten alleen de uiteinden van de lichtbalk op, enkel als je de koplampen aanzet krijg je het volledige lichtbalkeffect. De theorie van ondergetekende is dat je officieel geen één doorlopende lamp aan mag hebben (dat geldt officieel als een motorfietskoplamp), maar als dat bevestigd kan worden zijn wij helemaal happy.

Een andere nieuwe trend is verlichte logo’s. Dat mocht lange tijd niet, maar nu het wel mag wordt daar optimaal gebruik van gemaakt. Met gemixte reacties, overigens. De logica van bijvoorbeeld VW: verlichting is het nieuwe chroom. Want chroom of andere accentkleuren zie je niet in het donker, verlichting wel.

…koplampen…

Over dagrijverlichting gesproken: er zijn nog meer designtrends in 2025 omtrent dagrijverlichting in combinatie met koplampen. De gespleten koplampen, die we kennen sinds bijvoorbeeld de Citroën C4 Cactus, zijn bedoeld om het gezicht van de auto unieker te maken.

Het idee is simpel: koplampen moeten aan allerlei regels voldoen. Helemaal sinds alle recente Xenon, led-matrix en andere ongein, is verblinding een groot risico. Je kan een koplamp dus niet te hoog monteren, want op een beetje SUV schijn je dan als een soort laserstraal de cabine van een Twingo naar binnen. Dagrijverlichting hoeft aan minder regels te voldoen. Bij de BMW X7 bijvoorbeeld, daar worden de koplampen ook expres getint om minder op te vallen. Zo wordt de aandacht op de dagrijverlichting gevestigd, alsof dat de koplampen zijn. De dagrijverlichting wordt zo dunner en compacter. Dat heeft gemixt succes.

In ieder geval wordt er voluit gespeeld met de definities van koplampen, die als een soort mistlampen als secundaire verlichting worden gebruikt. Bij de Hyundai Tucson bijvoorbeeld, daar denk je dat de verlichting die uit de grille ontstaat de koplampen zijn. Terwijl dat dus gewoon dagrijverlichting is en verder niet genoeg het zicht vergroot in het donker.

…en zelfs knipperlichten

En om de designtrends van 2025 rondom verlichting even af te ronden: richtingaanwijzers. Eén van de weinige manieren om in je verkeer je intenties duidelijk te maken. Het is zo simpel als een oranje lampje dat knippert aan de linker- of rechterzijde van de auto. Wederom dankzij ledverlichting zijn richtingaanwijzers tegenwoordig ook bijzonder gevormd. Iets wat al een tijdje gaande is: knipperlichten die in hetzelfde patroon zitten als de dagrijverlichting, zodat de richtingaanwijzer de dagrijverlichting ‘vervangt’.

Wat inmiddels ook al gemeengoed is: dynamische of sequentiële richtingaanwijzers. Niet nieuw, de Ford Mustang en Mercury Cougar hadden dit al in de jaren ’70. Vanaf pak ‘m beet 2013 begon Audi het op de A8 en R8 toe te passen. Het voelt overdreven (en laten we wezen, dat is het ook), helemaal omdat je nu vrijwel auto’s uit vrijwel elk segment optioneel met dynamische clignoteurs kan krijgen. Je ziet soms zelfs vrachtwagentrekkers- en trailers met af fabriek deze knipperlichten. Leuk om te vermelden: het verhaal erachter heeft wel te maken met extra duidelijkheid, want doordat de knipperlichten ‘bewegen’ in de richting die je op wil, is het makkelijker in te schatten welke kant iemand op wil. Wat natuurlijk marketingtaal is voor: we lossen een probleem op wat niet echt bestaat gewoon om gekke dingen te doen met verlichting.

Iets nieuws is dat nu vrijwel alles simpelweg ledverlichting is, er nog meer wordt gedaan met animaties. Zo hebben BMW en Mazda richtingaanwijzers die alsof het halogeenverlichting is geleidelijk aan en uit gaan, zoals in de video hieronder. Dit heeft voor zover bekend niet echt functie, behalve iets unieker zijn in een wereld van geanimeerde richtingaanwijzers.

Alles is crossover

Vroeger was alles beter. Nee, dat is niet waar. Maar vroeger was het wel zo dat auto’s vaak precies conformeerden aan de carrosserievormen die zo bedacht waren. Hatchback, stationwagon, sedan, coupé: er was altijd min of meer een definitie voor te verzinnen. Eén van de designtrends, maar ook marketingtrends, is dat die vormen compleet aan het vervagen zijn. Dat is iets van de afgelopen twintig jaar (hallo CLS ‘vierdeurs coupé’ en ‘Shooting Brake’), maar tegenwoordig is het gericht op één en dezelfde parapluterm.

Neem de Polestar 4. Dat is een eh… ja, wat is het eigenlijk? Uiteraard is de parapluterm de niet onopgemerkt gebleven term ‘crossover’. Dat staat enkel voor het Engelse woord voor kruising en werd perfect geacht omdat de ‘eerste’ crossovers zoals de Nissan Qashqai en Peugeot 3008 elementen van een offroader in de mix gooiden. Maar nu wordt echt alles een crossover, veelal omdat men de hoge zit van een auto erg fijn vindt.

Het heeft als ‘nadeel’ dat auto’s relatief gezien niet meer te definiëren zijn. Een Citroën C5 X bijvoorbeeld, als je die zou verlagen zou het bijna een stationwagon worden, maar nu noem je het toch een crossover. En dan is er nog het feit dat crossovers ook vaak spelen met plastic stukken op de bumpers en wielkasten, omdat de auto anders erg lomp oogt. Dat gebeurt ook op niet-crossovers, de MINI op benzine versus de Electric schiet te binnen.

Lijnen in overvloed

Nu we het toch hebben over spelen met de carrosserie, het lijnenspel wordt ook steeds extremer. Nou is dat bij een auto als onderstaande Toyota C-HR alsof ze het erom doen, maar er zijn meer voorbeelden waar het hetzelfde is.

Zelfs bij auto’s waar het algehele design helemaal niet slecht is, valt toch op dat het lijnenspel toch een beetje apart is. Bij de Tucson die we al eerder noemden gaan de lijnen echt alle kanten op. Zelfs op plekken waar het plaatwerk zo simpel zou moeten zijn, zoals op de zijkant bij de deuren.

Ook de Hyundai Ioniq 5, anders best een clean design, heeft toch een wat gekke diagonaal over de zijkant lopen. Zo simpel als de tijd van Volvo-bakstenen is het dus allemaal niet meer. Alsof de designers voor elke extra lijn die eigenlijk niet nodig is een bonus krijgen.

Terugvallen op je verleden is heet!

Nu we het toch hebben over de Hyundai Ioniq 5, er is nog een voorbeeld van designtrends uit 2025 die belangrijker wordt dan ooit. Renault doet het perfect voor met de 4 en 5: terugvallen op je verleden. Dat heeft meerdere redenen. De eerste is dat vragen naar de bekende weg gewoon goed werkt, we houden van dingen die ons terug laten kijken naar de goede oude tijd. Vroeger was alles beter, weet je nog?

Maar je kan niet zo maar je uiterst normale crossover Capri noemen en hopen dat het werkt. De R4 en R5 vallen in de smaak omdat er ook echt qua design heel goed gekeken is naar de essentie van de auto. Dus het totaalplaatje is wat het interessant maakt.

Een andere reden is dat het de enige bewapening is tegen de nieuwe merken. Al die merken die nog geen tien à twintig jaar geleden gesticht zijn, die hebben geen heritage om op terug te vallen. Stokoude merken die het qua design en technologie moeten afleggen de nieuwe orde, hebben zo een manier om uniek te zijn.

Eenheidsworst

Een naadloos bruggetje naar het laatste voorbeeld van designtrends in 2025, namelijk dat al deze trends soms wel een belangrijk resultaat hebben. Namelijk dat uniek zijn steeds moeilijker wordt. Sterker nog: een merk is vaak heel even uniek met hun bijzondere ideeën, en dan gaat iemand anders er weer mee aan de haal. Een ander voorbeeld is dat iedereen de nieuwe BMW 1 Serie direct op de Kia Ceed vond lijken.

Laten we wel wezen: de BMW 1 Serie vraagt er wel een beetje om. Hoe herkende je vroeger een BMW? Dubbele koplampen of ‘corona rings’, twee grilles naast elkaar en een Hofmeisterknik. Bij de 1 Serie lijkt dit alles een beetje te vervagen. De dagrijverlichting zijn twee ietwat generieke streepjes, de Hofmeisterknik had elke willekeurige knik kunnen zijn en als je het Shadowline-pakket kiest lijkt zelfs de grille gewoon uit één deel te bestaan.

Het resultaat is heel simpel: als er een nieuwe auto uitkomt, kun je bijna altijd wel een stukje van het design aanwijzen wat erg lijkt op een rivaal. En ook het hele plaatje heeft vaak veel weg van andere auto’s. Nou is dit in theorie iets van alle jaren, maar juist nu design echt alle kanten op kan, hoop je dat meer unieke dingen mogelijk zijn.

Bonus: de 2025-auto

We hebben een mooie test kunnen verzinnen om te kijken of we overdrijven of niet. We hebben een ietwat willekeurige Chinese crossover gevonden en alle logo’s weggeshopt. Heb jij enig idee welk merk of model dit is?

Niet? Dat is heel goed mogelijk, want dit is geen Chinese auto. Dit is een verzinsel van ChatGPT, die wij de opdracht hebben gegeven om acht moderne auto’s* die je veel ziet in Nederland in de virtuele blender te stoppen. Oké, dat had je misschien wel door, maar geef toe: als dit morgen gepresenteerd zou worden als een nieuwe Lynk & Co, zou het je ook niet verbazen. En, zonder dat we dat vroegen, heeft ‘ie er ook een crossover van gemaakt die met iets kortere veren een mooie middenklasse hatchback zou zijn.

*Wie alle acht auto’s kan opnoemen krijgt een snelcursus fotografie van @machielvdd