Discovery kan aanhanger verliezen, Land Rover start terugroepactie

Stel je voor: je rijdt over de A2 met een paardentrailer achter je. Althans, dat hoop je.

Een Land Rover Discovery koop je vaak omdat je er van alles mee wilt trekken, door de bagger wilt rijden of allebei. Alleen is het wel essentieel dat die aanhanger ook daadwerkelijk achter de auto blijft hangen.

Precies daar zit het probleem bij een nieuwe terugroepactie van Land Rover. De fabrikant roept wereldwijd 595.090 Disco’s terug vanwege een mogelijk defect aan de afneembare trekhaak.

Wat is er allemaal aan de hand

Volgens de melding kan het mechanisme van de afneembare trekhaakkogel defect raken. Daardoor bestaat is er een mogelijkheid dat de trekhaakkogel tijdens gebruik loskomt wanneer er een aanhanger is aangekoppeld. Als de trekhaakkogel losraakt, kan de aanhanger volledig loskomen van de auto, en we weten allemaal precies wat dit voor rommelige gevolgen kan hebben.

De oplossing is gelukkig vrij eenvoudig. Land Rover vraagt eigenaren contact op te nemen met hun dealer. Ook wanneer er op dit moment geen trekhaak gemonteerd is wil de fabrikant de auto controleren.

De dealer zal extra bevestigingssteunen aan het trekhaakmechanisme monteren. Daarmee moet worden voorkomen dat de trekhaakkogel tijdens gebruik los kan raken.

En wat betekent dat voor Nederland

Volgens de RDW gaat het in om ongeveer 6.517 exemplaren in Nederland. Die eigenaren worden door Land Rover per brief geïnformeerd.