Vader en zoon hebben elk HUN EIGEN Maserati Quattroporte #MijnAuto

In deze aflevering duiken we in een hoekje van de Italiaanse autogekte waar je zelden komt.

de Maserati Quattroporte IV. William – liefhebber pur sang – heeft er eentje met een V8 onder de kap. Hij moest ‘m helemaal uit België halen, want ja, een handgeschakelde V8-Quattroporte is geen eenvoudige zoekopdracht.

Inmiddels rijdt z’n zoon Sijbren ook in een Quattroporte. Een modernere S uit 2011 met een atmosferische V8. Vader en zoon delen dus niet alleen DNA, maar ook V8’s en liefde voor Italiaanse drama op vier wielen.

De oude QP is een beetje maf, maar o zo charmant. De binnenkant is een soort jaren ’90 designfeestje. Die uit 2011? Veel comfortabeler, maar nog steeds met dat heerlijke geluid. Want laten we eerlijk zijn: een Maserati koop je niet met je hoofd, maar met je hart (en oren).

