Volkswagen laat silhouette van Golf 9 zien en hij ziet er uit als… een Golf

Volkswagen toont een vroege teaser van de Golf 9 tijdens een bijeenkomst in Wolfsburg

De Volkswagen Golf is al decennialang een vaste waarde in Europa. En dus weet je bij elke nieuwe generatie ongeveer wel wat je kunt verwachten: geen revolutie, maar een paar slimme evoluties. Volkswagen heeft nu een eerste teaser van de Golf 9 laten zien en die zegt eigenlijk al best veel.

Een Golf blijft een Golf

Tijdens een interne bijeenkomst in Wolfsburg liet Volkswagen voor het eerst een silhouet zien van de volgende generatie Golf. Zelfs in deze vroege teaser is duidelijk dat de Golf 9 geen radicale stijlbreuk wordt.

Sterker nog, het silhouet lijkt toch aardig veel op de huidige Golf 8 en misschien zelfs een beetje op de Golf 7. Dat is waarschijnlijk een bewuste keuze van designchef Andreas Mindt, want als iets al jaren goed verkoopt, moet je er niet ineens van alles aan gaan veranderen. En daar heeft ‘ie een punt.

Elektrisch én benzine naast elkaar

Interessanter is wat er onder de huid van de Golf gaat gebeuren. Volkswagen lijkt afscheid te nemen van de strategie waarbij elektrische modellen compleet andere auto’s zijn dan hun benzinebroertjes.

Waar de elektrische hatchback eerder werd vertegenwoordigd door de ID.3, komt er in de toekomst waarschijnlijk gewoon een volledig elektrische ID. Golf. Die zou vrolijk naast de bestaande Golf met verbrandingsmotor door het leven kunnen.

Volkswagen ontdekt de knop opnieuw

Binnenin lijkt Volkswagen gelukkig een stukje nederigheid te tonen. De kritiek op de irritante touchbediening in recente modellen was dus niet onopgemerkt gebleven.

Andres Mindt laat in een eerder interview aan autocar weten dat in toekomstige modellen weer lekker ouderwetse fysieke knoppen terugkeren op het stuur en in de middenconsole. Daarnaast werkt Volkswagen al langere tijd aan een retroweergave voor het digitale instrumentenpaneel. Dit zit al in de ID. Polo dus de kans dat de Golf deze nostalgische optie ook krijgt is natuurlijk aanwezig.

Eerst nog een paar andere EV’s

Voordat de elektrische Golf daadwerkelijk op de markt verschijnt, heeft Volkswagen nog een paar andere elektrische modellen op de planning. De ID. Polo bijvoorbeeld die gepland staat voor dit jaar.

Daarna volgt waarschijnlijk een kleinere elektrische hatchback rond 2027, mogelijk als opvolger van de Up!. Pas daarna mag de ID. Golf de show gaan stelen. Met andere woorden: de Golf blijft voorlopig gewoon de Golf. Alleen straks misschien met een stekker.